Как выбрать действительно полезный хлеб: секреты диетолога Татьяны Лакусты

Если вы хотите попробовать питаться более здорово, это не значит, что вы должны немедленно отказаться от употребления хлеба, ведь он также может принести вам пользу. Но выбирать его нужно внимательно и обращать внимание на состав.

Наверное, вам уже приходилось слышать о том, что следует добавлять в свой рацион не белые батоны, а темный хлеб, желательно еще и отрубями. Однако Татьяна Лакуста убеждена, что сейчас выбрать полезный хлеб в магазине сугубо по его виду почти невозможно, ведь производители часто подкрашивают его красителями, добавляют сахарный сироп и так далее.

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Как правильно выбирать хлеб

Первое, что вы должны сделать, когда подходите к полкам с хлебом и начинаете его выбирать, так это обратить внимание на этикетку с составом. На первом месте там будет стоять помол муки, и это очень важный показатель общей полезности того или иного хлеба.

Наиболее питательными вариантами являются обойное и обдираемое зерно – грубый помол, где муку не очищают от оболочки зернышка. Именно из такого хлеба вы получите больше витаминов и минералов. Хлеб же из муки второго, первого и высшего помола содержит много крахмала, меньше клетчатки и других питательных веществ, поэтому попробуйте отказаться от него и заменить более полезным вариантом.

Не забудьте обратить внимание и на добавленные сахара. Для того чтобы улучшить вкус, производители часто добавляют в хлеб глюкозо-фруктозные сиропы, солод, квасное сусло и даже яблочное пюре. Чтобы проверить, сколько сахара есть в хлебе, вам нужно посмотреть на состав белков, жиров и углеводов.



В хлебе должно быть как можно меньше добавленного сахара / Фото Pexels

Наилучшие виды хлеба обычно также содержат как можно меньше составляющих.

Обратите внимание, что польза, которую вы извлечете от хлеба, также зависит и от того, с чем вы будете его употреблять впоследствии. Главное – добавить качественные составляющие на свои бутерброды.

Татьяна Лакуста предлагает следующие комбинации для питательных бутербродов:

сельдь, хлеб, маринованный лук;

хумус, жареные с луком грибы, шпинат, хлеб;

крем-сыр, тунец, руккола, хлеб;

крем-творог, помидоры, шпинат, сардины, хлеб;

печеночный паштет, абрикосовый джем, хлеб.

Не забывайте при выборе хлеба смотреть не только на его внешний вид, но и на склад.