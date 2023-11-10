Як обрати справді корисний хліб: секрети дієтологині Тетяни Лакусти

Якщо ви хочете спробувати харчуватися більш здорово, це не значить, що ви маєте негайно відмовитися від вживання хліба, адже він також може принести вам користь. Але обирати його потрібно уважно та звертати увагу на склад.

Певно, вам вже доводилося чути про те, що варто додавати до свого раціону не білі батони, а темний цілозерновий хліб, бажано ще й з висівками. Та Тетяна Лакуста переконана, що зараз обрати корисний хліб в магазині суто по його вигляду майже неможливо, адже виробники часто підфарбовують його барвниками, додають цукровий сироп і так далі.

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Як правильно обирати хліб

Перше, що ви маєте зробити, коли підходите до полиць із хлібом і починаєте його обирати, так це звернути увагу на етикетку зі складом. На першому місці там стоятиме помол борошна, і це – дуже важливий показник загальної корисності того чи іншого хліба.

Найбільш поживними варіантами є обойне та обдиране зерно – це грубий помел, де борошно не очищують від оболонки зернятка. Саме з такого хліба ви отримаєте найбільше вітамінів та мінералів. Хліб ж з борошна другого, першого і вищого помелу містить багато крохмалю, менше клітковини та інших поживних речовин, тож спробуйте відмовитися від нього і замінити на більш корисний варіант.

Не забудьте звернути увагу і на додані цукри. Для того, щоб покращити смак, виробники часто додають до хліба глюкозо-фруктозні сиропи, солод, квасне сусло та навіть яблучне пюре. Для того, щоб перевірити, скільки цукру є у хлібі, вам потрібно подивитися на склад білків, жирів та вуглеводів.



В хлібі має бути якомога менше доданого цукру / Фото Pexels

Найкращі види хліба зазвичай також ті, що містять якомога менше складників.

Зверніть увагу, що користь, яку ви отримаєте від хліба, також залежить і від того, з чим ви будете його вживати згодом. Головне – додати якісні складові на свої бутерброди.

Тетяна Лакуста пропонує такі комбінації для поживних бутербродів:

оселедець, хліб, маринована цибуля;

хумус, смажені з цибулею гриби, шпинат, хліб;

крем-сир, тунець, рукола, хліб;

крем-сир, помідори, шпинат, сардини, хліб;

печінковий паштет, абрикосовий джем, хліб.

Тож не забувайте під час вибору хліба дивитися не тільки на його зовнішній вигляд, але й на склад.