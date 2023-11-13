5 надежных способов справиться с тревогой

Тревога и стресс могут сильно повлиять на вашу жизнь и ухудшить ее качество. Причин напряжения может быть множество, и некоторые универсальные способы помогут вам побороть тревогу.

Конечно, иногда тревожность или стресс абсолютно нормальной реакцией на некоторые ситуации. Но если напряжение не исчезает и преследует вас ежедневно, это может быть поводом обратиться за профессиональной помощью. Впрочем, некоторые способы борьбы с тревогой можно попробовать и дома. Какие именно, рассказала психолог Алеша Грир.

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Будьте активны

Регулярные тренировки не только помогут вам поддерживать свое тело в активном состоянии, но и могут снизить частоту и тяжесть приступов тревоги. Всего одно упражнение, которое вы будете выполнять регулярно, может стать полезным – по крайней мере, на время.

Некоторые исследования показывают, что всего 15 минут любой физической активности – будь то езда на велосипеде, ходьба или плавание – могут облегчить симптомы тревоги.

Высыпайтесь

Связь между тревогой и сном достаточно сложна. И тревога может вызвать бессонницу, но также и нехватка сна может стать причиной тревоги. Особенно сильно сон влияет на тревогу у женщин.

Для того чтобы остановить этот цикл, вам следует трезво оценить свои привычки во сне. Попытайтесь внести некоторые коррективы в свой график отдыха. И помните о том, что именно сон может быть решающим в вашем психическом самочувствии и настроении. Кроме того, отдых может также уменьшить уровень стресса.



Сон очень важен для хорошего самочувствия / Фото Pexels

Ограничьте кофеин и алкоголь

Вы могли об этом не знать, но кофеин и алкоголь сильно влияют на ваш сон и настроение, поэтому они также могут вызвать и тревогу. Именно поэтому эксперты рекомендуют употреблять как можно меньше оба продукта, чтобы избежать обострения симптомов.

Когда говорится об уменьшении потребления кофеина, вам следует помнить, что вы можете столкнуться с некоторыми негативными последствиями, если раньше кофе был обычным напитком. Чтобы не чувствовать раздражения и сонливости, попробуйте пить больше обычной воды.

Медитируйте

Очистка разума и релаксация – это один из очень действенных методов преодоления тревоги. Попытайтесь намеренно глубоко дышать, и вы довольно скоро можете заметить уменьшение симптомов стресса.

Один из типов медитации, что может уменьшить тревогу – это управляемое воображение. Это также можно назвать визуализацией или управляемой медитацией – старайтесь представить будущую ситуацию, задачу или событие в положительном ключе. Да, когда это действительно случится, вы будете чувствовать себя более подготовленными и спокойными.



Медитация может помочь побороть тревогу / Фото Pexels

Метод заземления

Заземление – это способ, помогающий временно отстраниться от чувства тревоги и сосредоточиться на себе. Заземление на самом деле не помешает вам чувствовать тревогу и может существенно снизить ее интенсивность. Так вы будете чувствовать себя безопаснее и сможете лучше контролировать ситуацию.

Вы можете воспользоваться несколькими приёмами для того, чтобы заземлиться. Один из них – это правило 333, которое вы можете применить, где бы вы ни были.

Для этого выполните следующие действия:

назовите три объекта, которые вы видите;

прислушайтесь и назовите три вещи, которые вы слышите;

коснитесь или переместите три предмета рядом с вами или подвигайте тремя частями тела.

Но если тревога сильно влияет на вашу жизнь, вам следует обратиться за профессиональной помощью. Врач будет работать с вами, и именно он поможет определить, какой план лечения лучше подойдет для вас.