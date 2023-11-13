5 надійних способів впоратися із тривогою

Тривога та стрес можуть дуже сильно вплинути на ваше життя та погіршити його якість. Причин напруги може бути безліч, та деякі універсальні способи допоможуть вам побороти тривогу.

Звісно, іноді тривожність чи стрес є абсолютно нормальною реакцією на деякі ситуації. Та якщо напруга не зникає і переслідує вас чи не щодня, це може бути приводом звернутися за професійною допомогою. Втім, деякі способи боротьби з тривогою ви можете спробувати і вдома. Які саме, розповіла психологиня Алеша Грір.

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Будьте активними

Регулярні тренування не тільки допоможуть вам підтримувати своє тіло в активному стані, але й можуть зменшити частоту та тяжкість нападів тривоги. Всього одна вправа, яку ви будете виконувати регулярно, може стати корисною – принаймні, на деякий час.

Деякі дослідження показують, що всього 15 хвилин будь-якої фізичної активності – будь то їзда на велосипеді, ходьба чи плавання – можуть полегшити симптоми тривоги.

Висипайтеся

Зв'язок між тривогою та сном досить складний. І тривога може спричинити безсоння, але також і брак сну може стати причиною тривоги. Особливо сильно сон впливає на тривогу у жінок.

Для того, щоб зупинити цей цикл, вам варто тверезо оцінити свої звички у сні. Спробуйте внести деякі корективи у свій графік відпочинку. І пам'ятайте про те, що саме сон може бути вирішальним у вашому психічному самопочутті та настрої. Окрім того, відпочинок може також зменшити рівень стресу.



Сон дуже важливий для хорошого самопочуття / Фото Pexels

Обмежте кофеїн та алкоголь

Ви могли про це не знати, та кофеїн і алкоголь досить сильно впливають на ваш сон та настрій, тож вони також можуть викликати і тривогу. Саме через це експерти рекомендують вживати якомога менше обидва продукти, щоб уникнути загострення симптомів.

Коли мовиться про зменшення споживання кофеїну, вам варто пам'ятати, що ви можете зіштовхнутися з деякими негативними наслідками, якщо раніше кава була звичним напоєм. Щоб не відчувати роздратування та сонливість, спробуйте пити більше звичайної води.

Медитуйте

Очищення розуму та релаксація – це один з дуже дієвих методів подолання тривоги. Спробуйте навмисно глибоко дихати, і ви досить скоро можете помітити зменшення симптомів стресу.

Один з типів медитації, що може зменшити тривогу – це керована уява. Це також можна назвати візуалізацією чи керованою медитацією – намагайтеся уявити майбутню ситуацію, завдання чи подію в позитивному ключі. Так, коли це дійсно трапиться, ви відчуватимете себе більш підготовленими та спокійними.



Медитація може допомогти подолати тривогу / Фото Pexels

Метод заземлення

Заземлення – це спосіб, який допомагає тимчасово відсторонитися від почуття тривоги та зосередитися на собі. Заземлення насправді не завадить вам відчувати тривогу, та може суттєво знизити її інтенсивність. Так ви відчуватимете себе безпечніше та зможете краще контролювати ситуацію.

Ви можете скористатися кількома прийомами для того, щоб заземлитися. Один з них – це правило 333, яке ви можете застосувати, де б ви не були.

Для цього виконайте наступні дії:

назвіть три об'єкти, які ви бачите;

прислухайтеся та назвіть три речі, які ви чуєте;

торкніться або перемістіть три предмети, які поряд з вами, або ж порухайте трьома частинами тіла.

Та якщо тривога сильно впливає на ваше життя, вам варто звернутися за професійною допомогою. Лікар працюватиме з вами, і саме він допоможе визначити, який план лікування найкраще підійде для вас.