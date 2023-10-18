Вот как утеплить квартиру до зимы: 3 простых способа

Когда приходят холода, часто по домам начинают бродить неприятные сквозняки, а температура в комнатах опускается все ниже. Впрочем, этого можно легко избежать, если вы узнаете несколько трюков.

Конечно, вы можете одевать дополнительный свитер, когда в вашей квартире станет гораздо холоднее, однако лучший вариант – заранее позаботиться о том, чтобы этого не произошло.

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Защитите дом от сквозняков

Конечно, у вас вряд ли дома найдутся защита от сквозняка, и это нормально. Однако инвестировать в них деньги или сделать их самостоятельно может быть хорошей идеей.

Защиты от сквозняка напоминают длинные и узкие кресла-мешки, которые вы кладете под дверь, чтобы избежать прохождения холода и ветра. Кроме того, это поможет уменьшить шум извне, так что, вероятно, вы даже захотите использовать их круглый год.

Для того чтобы сделать такие мешки самостоятельно, вам не понадобится слишком много материалов – только ткань, песок и немного терпения.

Утеплите окна

Одна из самых распространенных вещей, которые люди хотят иметь в своем доме – это естественное освещение. Впрочем, зимой оно может только навредить уюту вашей квартиры, ведь большие окна точно принесут с собой немало холода.

Наука показывает, что на самом деле морозный воздух не проникает в квартиру через окна; тепло теряется, когда оно попадает в оконное стекло. Из-за отопления оно нагревается с одной стороны, а с другой остается холодным и отдает свою энергию на улицу.



Окна могут выпускать много тепла / Фото Pexels

И для того чтобы избежать холода, вам нужно заблокировать утечку этой энергии. Один из отличных вариантов – шторы из плотной ткани, которые вы можете вскрывать на ночь.

Также вы можете приобрести набор для утепления окон, чтобы оградить себя от возможных сквозняков из них.

Покройте стены и пол

Тот же принцип передачи энергии можно применить не только к окнам, но и к вашему полу и стенам. И хотя стены передают эту энергию не столь быстро и эффективно, как окна, они все равно могут выпускать значительную часть тепла на улицу.

Поэтому лучшим решением в этом случае будет приставить к ним шкафы, повесить картины и гобелены. Кроме того, вы можете задуматься о том, чтобы простелить коврик на пол.