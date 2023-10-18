Осенняя или зимняя куртка должна быть полностью исправной для того, чтобы уберечься от болезней и простуды. Итак, убедитесь, что ваша молния работает как следует. А как ее отремонтировать, рассказала эксперт по домохозяйству Мэри Марлоу Леверетт.

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Как отремонтировать замок на куртке

Конечно, не все повреждения молнии можно исправить самостоятельно. Например, если зубцы на молнии погнулись или сломались, скорее всего вам придется все же ее заменить.

Вот что вам понадобится для ремонта замка:

маленькие острогубцы;

игла для шитья;

пара ножниц;

карандаш;

катушка нити;

флакон смазки.

Первое, что вам нужно сделать для того, чтобы начать ремонт молнии, так это знать нижний ограничитель из застежки. Для этого используйте плоскогубцы и потяните за металлическую или пластиковую ленту в нижней части зубцов молнии.

Когда вы это сделаете, переместите ползунок молнии до самого ее низа, ниже последних зубцов. Затем снова выровняйте молнии зубцы, чтобы они все сочетались между собой. Если все они не сходятся, отметьте иглой или шпилькой место, где есть проблемные зубцы.

Проденьте нитку в иглу и завяжите узелок на конце. протяните нить вверх через молнию так, чтобы узел оказался с обратной стороны. Вам нужно сделать шесть – семь стежков в нижней части застежки, чтобы снова создать новую остановку молнии.



С молнией на одежде нужно вести себя крайне осторожно / Фото Pexels

Если же по молнии есть поврежденные зубцы, вы можете переместить ползунок выше, чтобы сделать новую остановку над ними. Это сократит длину молнии, однако снова сделает ее исправной.

Когда вы закончите шить, продвиньте иглу на изнаночную сторону молнии, завяжите еще один узел и отрежьте лишнюю нить.

Как расщепить молнию

Иногда случается так, что молния застревает, и вы не можете ее ни застегнуть, ни расщепить. Однако и в таких случаях ситуацию еще можно спасти.

Прежде всего, как только вы почувствуете, что молния начинает застревать, прекратите ее застегивать и дергать, чтобы не усугубить ситуацию. Если она сломалась, когда одежда была на вас, осторожно измените ее и проверьте молнию на наличие проблемы.

Если в молнии застряла ткань, вы можете осторожно потянуть ее, не трогая застежку. Также вы можете воспользоваться острогубцами или пинцетом, чтобы лучше задеть ее. После того, как вы вытащите ее из ползунка, вы можете постепенно сдвинуть язычок молнии вверх или вниз, чтобы окончательно разблокировать ее.

Также вам может понадобиться пальцем сгладить зубцы, если они смотрятся неровными.