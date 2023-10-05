Вот как отчистить ванну: она будет белой и блестящей

Если ваша ванна с годами пожелтела, а на ее боках появились непонятные пятна, которые вы никак не можете отчистить, не огорчайтесь, ведь еще не все потеряно. С советами экспертов вы отмоете ее до блеска всего за несколько минут.

Конечно, купание в ванной очень расслабляет, но после этого процесса на ее стенках обязательно остается мыльный налет, грязь от тела и жир от кожи. И время от времени вашей ванной тоже нужна ванна, чтобы снова сделать ее чистой. А как достичь наилучшего результата, рассказала эксперт по уборке Бекки Рапинчук.

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Как часто нужно мыть ванну

К сожалению, нет четкого правила относительно того, как часто вам нужно браться за уборку своей ванной. Так что вам нужно отталкиваться прежде всего от того, как часто вы ею пользуетесь и, соответственно, как быстро она загрязняется.

Но если вашу ванну с вами делят также соседи или члены семьи, делать это нужно как минимум раз в неделю. Если вы живете сами, время между уборками можно растянуть до двух недель или даже больше.

Как чистить ванну

Лучший способ удалить пятна из вашей ванны – это использовать перекись водорода. Впрочем, при прямом вдыхании или попадании на руки это соединение может причинить вам вред, поэтому не забудьте перед чисткой надеть защитные очки и резиновые перчатки.

Перекись водорода вам понадобится для изготовления пасты. Но будьте внимательны: вы должны изготовить столько вещества, сколько вам понадобится для мытья, ведь вы не сможете хранить его потом. Если вы оставите ее в контейнере, из-за избытка углекислого газа может произойти его утечка, или контейнер может даже взорваться после открытия.



Ванную нужно чистить в резиновых перчатках / Фото Pexels

Помните и о том, что уксус, который может быть полезен при чистке многих бытовых приборов и вещей, нельзя смешивать с перекисью водорода, ведь смесь будет токсична при вдыхании.

Для создания пасты вам понадобится:

перекись водорода;

пищевая сода;

старая зубная щетка;

перчатки;

защитные очки.

Первое, что вы должны сделать перед чисткой, так это обеспечить достаточную вентиляцию ванной комнаты. Даже несмотря на то, что сода и перекись вполне безопасны, лучше убедиться, что вы не будете дышать ими слишком много.

Для пасты смешайте пищевую соду и перекись в пропорции 2:1 и смешивайте, пока не образуется вещество приемлемой консистенции. Она должна быть достаточно густой, чтобы ее можно было нанести слоем на пятна. Если паста слишком редкая, добавьте еще немного соды.

Получившуюся смесь нанесите на пятна в ванной и оставьте на 10 минут, после чего потрите зубной щеткой или губкой и смойте. С более стойкими пятнами вы можете оставить пасту на них в час или даже больше.