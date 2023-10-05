Ось як відчистити ванну: вона буде білою і блискучою

Якщо ваша ванна з роками пожовтішала, а на її боках з'явилися незрозумілі плями, які ви ніяк не можете відчистити, не засмучуйтеся, адже ще не все втрачено. З порадами експертів ви відмиєте її до блиску всього за кілька хвилин.

Звісно, купання у ванні дуже розслабляє, але після цього процесу на її стінках неодмінно залишається мильний наліт, бруд від тіла та жир від шкіри. І час від часу вашій ванні теж потрібна ванна, щоб знову зробити її чистою. А як досягти найкращого результату, розповіла експертка з прибирання Беккі Рапінчук.

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Як часто потрібно мити ванну

На жаль, не існує чіткого правила щодо того, як часто вам потрібно братися за прибирання своєї ванної. Тож вам потрібно відштовхуватися перш за все від того, як часто ви нею користуєтеся і, відповідно, як швидко вона забруднюється.

Та якщо вашу ванну з вами ділять також сусіди чи члени родини, робити це потрібно щонайменше раз на тиждень. Якщо ж ви живете самі, час між прибираннями можна розтягнути до двох тижнів чи навіть більше.

Як чистити ванну

Найкращий спосіб видалити плями з вашої ванни – це використати перекис водню. Втім, при прямому вдиханні чи потраплянні на руки ця сполука може завдати вам шкоди, тож не забудьте перед чищенням одягти захисні окуляри та гумові рукавички.

Перекис водню вам знадобиться для виготовлення пасти. Та будьте уважні: ви маєте виготовити саме стільки речовини, скільки вам знадобиться для миття, адже ви не зможете зберігати її потім. Якщо ви залишите її у контейнері, через надлишок вуглекислого газу може статися його витік, або ж контейнер може навіть вибухнути після відкриття.



Ванну потрібно чистити у гумових рукавичках / Фото Pexels ​

Пам'ятайте й про те, що оцет, який може бути корисним під час чищення багатьох побутових приладів та речей, не можна змішувати з перекисом водню, адже суміш буде токсичною при вдиханні.

Для створення пасти вам знадобиться:

перекис водню;

харчова сода;

стара зубна щітка;

рукавички;

захисні окуляри.

Перше, що ви маєте зробити перед чищенням, так це забезпечити достатню вентиляцію ванної кімнати. Навіть попри те, що сода та перекис цілком безпечні, краще пересвідчитися, що ви не будете дихати ними надто багато.

Для пасти змішайте харчову соду та перекис у пропорції 2:1 та змішуйте, поки не утвориться речовина прийнятної консистенції. Вона має бути достатньо густою, щоб її можна було нанести шаром на плями. Якщо паста надто рідка, додайте ще трохи соди.

Отриману суміш нанесіть на плями у ванній та залиште на 10 хвилин, після чого потріть зубною щіткою чи губкою та змийте. З більш стійкими плямами ви можете залишити пасту на них на годину чи навіть більше.