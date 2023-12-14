Эта 1-минутная практика помогает значительно снизить давление

Высокое артериальное давление может привести к достаточно большому количеству проблем со здоровьем, поэтому важно контролировать его. К счастью, это легко можно сделать и в домашних условиях.

Оказывается, для того чтобы снизить артериальное давление дома, вам не нужно тратить много времени, усилий или даже денег. Доктор Эрик Берг раскрыл простой способ, который может помочь.

Интересно Гранатовый сок может быть более полезным, чем вы представляете: почему его следует пить

Как снизить кровяное давление

Высокое давление также известно как гипертония, и оно может быть предвестником серьезных проблем со здоровьем – в частности, инфарктов и инсультов. Так что следить за ним очень важно.

Оказывается, примерно каждый третий взрослый в Великобритании страдает слишком высоким кровяным давлением, поэтому эта проблема довольно распространена. Основное, что рекомендуют делать для уменьшения давления – это избегать соли в рационе, однако доктор Берг предупреждает, что это может действительно только "ухудшить" ваше состояние. Он посоветовал очень простую вещь, которую вы можете сделать уже сейчас.

И совет врача связан не с изменениями в рационе и даже не с физическими упражнениями. Все, что вам нужно – это дышать правильно. Вам следует попробовать, и вы будете удивлены тем, насколько этот метод действенен.

Доктор Берг рекомендует технику, называемую ритмическим дыханием, что может значительно снизить показатель артериального давления. Он объясняет, что частота шести вдохов в минуту синхронизирована с рецепторами в ваших артериях, связанных с нервной системой. Так вы можете уменьшить ваше давление.



Дыхание влияет на артериальное давление / Фото Pexels

Особенно хорошо этот метод работает для людей с сердечной недостаточностью. Так вы сможете увеличить насыщение кислородом и повысить терпимость к физическим нагрузкам.

Люди, которые называют себя биохакерами, уже годами используют достижения молекулярной биологии и генетики, чтобы улучшить физическое и эмоциональное здоровье, усилить скрытые способности, когнитивную производительность. Какими же способами этого можно достичь – делимся в материале

Для того чтобы попробовать ритмическое дыхание, вам следует вдыхать как можно медленнее и делать всего 6 вдохов в минуту. Оказывается, люди, страдающие сахарным диабетом или имеющие избыточный вес, часто дышат ускоренно, и это может влиять на кровяное давление. Впрочем, старайтесь не напрягать тело во время дыхания, а наоборот максимально расслабить его.