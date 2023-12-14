Ця 1-хвилинна практика допомагає значно знизити артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск може призвести до досить великої кількості проблем зі здоров'ям, тож важливо контролювати його. На щастя, це можна легко зробити і в домашніх умовах.

Виявляється, для того, щоб знизити артеріальний тиск вдома, вам не потрібно витрачати багато часу, зусиль чи навіть грошей. Доктор Ерік Берг розкрив простий спосіб, який може допомогти.

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Як знизити кров'яний тиск

Високий артеріальний тиск також відомий як гіпертонія, і він може бути передвісником серйозних проблем зі здоров'ям – зокрема, інфарктів та інсультів. Тож слідкувати за ним дуже важливо.

Виявляється, приблизно кожен третій дорослий у Великобританії страждає від надто високого кров'яного тиску, тож ця проблема є досить поширеною. Основне, що рекомендують робити для зменшення тиску – це уникати солі у раціоні, проте доктор Берг попереджає, що це може насправді тільки "погіршити" ваш стан. Натомість він порадив дуже просту річ, яку ви можете зробити вже зараз.

І порада лікаря пов'язана не зі змінами у раціоні і навіть не з фізичними вправами. Все, що вам потрібно – це дихати правильно. Вам варто спробувати, і ви будете здивовані тим, наскільки цей метод дієвий.

Доктор Берг рекомендує техніку, яка називається ритмічним диханням, що може значно знизити показник артеріального тиску. Він пояснює, що частота шести вдихів на хвилину синхронізована із рецепторами у ваших артеріях, які пов'язані із нервовою системою. Так ви можете зменшити ваш артеріальний тиск.



Дихання впливає на артеріальний тиск / Фото Pexels

Особливо добре цей метод працює для людей із серцевою недостатністю. Так ви зможете збільшити насичення киснем та підвищити толерантність до фізичних навантажень.

Люди, які називають себе "біохакерами", вже роками використовують досягнення молекулярної біології та генетики, щоб покращити фізичне та емоційне здоров'я, посилити приховані здібності, когнітивну продуктивність. Якими ж способами можна цього досягти – ділимось у матеріалі

Для того, щоб спробувати ритмічне дихання, вам варто вдихати якомога повільніше і робити всього 6 вдихів на хвилину. Виявляється, люди, які страждають від цукрового діабету або мають надлишкову вагу часто дихають пришвидшено, і це може впливати на кров'яний тиск. Втім, намагайтеся не напружувати тіло під час дихання, а навпаки – максимально розслабити його.