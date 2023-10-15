Эти 4 научных совета помогут вам лучше спать ночью

Если в течение длительного времени вы не можете заснуть, возможно, вы страдаете бессонницей, тревогами или другими заболеваниями, которые могут нарушить график отдыха. И исправить ситуацию не так сложно, как вы можете подумать.

Качественный сон в течение семи-восьми часов очень важен для вашего ежедневного самочувствия. И достичь долгого качественного отдыха не так уж сложно, если знать о нескольких трюках, к которым вы должны прибегнуть в течение дня. О том, как хорошо выспаться, рассказал врач Атли Арнарсон.

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Увеличьте яркость освещения днем

Вы могли об этом не знать, однако в вашем теле есть встроенные часы, и они известны как циркадный ритм. Этот ритм влияет на работу вашего мозга, тела и гормонов и помогает вам бодрствовать в светлую часть дня. Этот же ритм извещает ваш мозг о том, когда ему пора спать.

И если вы будете проводить много времени днем под ярким солнечным светом, ночью ваш сон станет более спокойным и продолжительным. Исследования показали, что это помогает также людям, страдающим бессонницей.

Не употребляйте кофеин после обеда

Конечно, у кофеина многочисленные преимущества, и в США его потребляют 90% людей. Так же, как кофе помогает вам проснуться утром, так же он не дает вам уснуть ночью. Для того чтобы улучшить свой отдых, попробуйте отказаться от кофеина по крайней мере за 6 часов до сна.



Кофе может навредить вашему графику сна / Фото Pexels

Уменьшите количество нерегулярного и дневного сна

Короткая дрема днем может быть полезна, и продолжительный сон днем только помешает вам хорошо отдохнуть ночью. Идеальное время для дремы – менее 30 минут, иначе вы начнете переходить в фазу гибернации.

Впрочем, некоторые исследования показывают, что для дремлющих людей днем регулярно, последствия неощутимы. Так что если вы регулярно спите днем и потом хорошо отдыхаете ночью, вам не стоит беспокоиться.

Установите правильную температуру в спальне

Температура, царящая в вашей спальне, влияет на ваш сон сильнее, чем вы можете вообразить. Возможно, вы уже сталкивались с этим летом – когда из-за жары вы не можете заснуть в течение длительного времени.

Считается, что лучшая температура для сна – это 20 градусов Цельсия, впрочем, она также может зависеть и от ваших предпочтений и привычек.