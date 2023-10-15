Ці 4 наукові поради допоможуть вам краще спати вночі

Якщо протягом тривалого часу ви не можете заснути, можливо, ви страждаєте від безсоння, тривоги чи інших захворювань, що можуть порушити графік відпочинку. Та виправити ситуацію не так складно, як ви можете подумати.

Якісний сон протягом семи-восьми годин вкрай важливий для вашого щоденного самопочуття. І досягти довгого якісного відпочинку не так вже й складно, якщо знати про кілька трюків, до яких ви маєте вдатися протягом дня. Про те, як добре виспатися, розповів лікар Атлі Арнарсон.

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Збільшіть яскравість освітлення вдень

Ви могли про це не знати, проте у вашому тілі є вмонтований годинник, і він відомий як циркадний ритм. Цей ритм впливає на роботу вашого мозку, тіла та гормонів та допомагає вам не спати у світлу частину дня. Цей ж таки ритм сповіщає ваш мозок про те, коли йому пора спати.

І якщо ви проводитимете багато часу вдень під яскравим сонячним світлом, вночі ваш сон стане більш спокійним та тривалим. Дослідження показали, що це допомагає також людям, які страждають від безсоння.

Не вживайте кофеїн після обіду

Звісно, кофеїн має численні переваги, і в США його споживають 90% людей. Та так само, як кава допомагає вам прокинутися вранці, так само вона не дає вам заснути вночі. Для того, щоб покращити свій відпочинок, спробуйте відмовитися від кофеїну принаймні за 6 годин до сну.



Кава може нашкодити вашому графіку сну / Фото Pexels

Зменште кількість нерегулярного і денного сну

Коротка дрімота вдень може бути корисною, та тривалий сон вдень тільки перешкодить вам добре відпочити вночі. Ідеальний час для дрімоти – менше, ніж 30 хвилин, інакше ви почнете переходити у фазу глибокого сну.

Втім, деякі дослідження показують, що для людей, які дрімають вдень регулярно, наслідки невідчутні. Тож якщо ви регулярно спите вдень та потім добре відпочиваєте вночі, вам не варто перейматися.

Встановіть правильну температуру в спальні

Температура, яка панує у вашій спальні, впливає на ваш сон сильніше, ніж ви можете уявити. Можливо, ви вже зіштовхувалися з цим влітку – коли через спеку ви не можете заснути протягом тривалого часу.

Вважається, що найкраща температура для сну – це 20 градусів за Цельсієм, втім, вона також може залежати і від ваших вподобань і звичок.