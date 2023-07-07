Уже идите к парикмахеру: вот как это поможет уберечься от рака

Рак кожи, иначе называемый меланомой, считается одной из наиболее смертоносных форм этого заболевания. Частично это обусловлено тем, что зачастую опухоли не замечают вовремя.

Если у вас запланирован поход к парикмахеру, вам следует использовать его не только для того, чтобы обновить стрижку, но и для того, чтобы убедиться, что вы не больны раком. Часто опухоли и наросты образуются на коже головы – там, где они не видны, и вы можете и не подозревать об их наличии месяцами.

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Как вовремя опознать рак кожи

Количество людей, болеющих раком кожи, каждый год неуклонно растет. Последние исследования показали, что меланома развивается у каждого пятого американца. Часто странные изменения с кожей остаются незамеченными в течение слишком долгого времени, что в конечном счете осложняет лечение.

Если рак кожи обнаружен на ранней стадии, когда раковые клетки остаются локализованными на коже, его часто можно вылечить с помощью простой процедуры, например небольшой операции на коже или даже крема, отпускаемого по рецепту,

– рассказала докторка Сайра Джордж.

И именно с обнаружением опухолей вам могут помочь парикмахеры. Дерматологи уверены, что специалисты, постоянно работающие с волосами и кожей головы, могут легко заметить странные изменения в коже.

Такие проверки нужны из-за того, что именно кожа головы, уши и шея больше подвержены воздействию солнечных лучей, и поэтому риски заболеть раком возрастают.



Парикмахер может заметить раковую опухоль на коже головы / Фото Pexels​

Во время следующей стрижки вы можете вспомнить своему парикмахеру, что беспокоитесь о своем здоровье и попросить сообщить вам о любых необычных родинках или пятнах на коже головы. Но важно помнить, что парикмахер не является заменой дерматологу, поэтому не следует пренебрегать походами к врачу. Не забывайте и об обязательном нанесении солнцезащитного крема на кожу перед выходом из дома в жаркий день.

Как распознать рак кожи

Если у вас появилась новая родинка или нарост на коже, которые кажутся вам подозрительными, попробуйте проверить, соответствуют ли они таким признакам рака кожи.

В частности, обратиться к дерматологу необходимо, если пятно на коже:

асимметричное или размытое по краям;

имеет неоднородный цвет: от коричневого и черного до розового, белого или синего;

пятно больше четверти дюйма;

новообразование изменяет размер, форму или цвет.

Также врачи настаивают на том, что вам необходимо каждый год посещать дерматолога, чтобы убедиться, что с вашей кожей действительно все в порядке.