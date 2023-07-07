Вже йдіть до перукаря: ось як це допоможе вберегтися від раку
Джерело:Live Strong
Рак шкіри, який інакше називають меланомою, вважається однією з найбільш смертоносних форм цього захворювання. Частково це обумовлено тим, що часто пухлини не помічають вчасно.
Якщо у вас запланований похід до перукаря, вам варто використати його не тільки для того, щоб оновити стрижку, але і для того, щоб переконатися, що ви не хворі на рак. Часто пухлини та нарости утворюються на шкірі голови – там, де їх не видно, і ви можете й не підозрювати про їхню наявність місяцями.
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Як вчасно дізнатися про рак шкіри
Кількість людей, що хворіють на рак шкіри, кожного року невпинно зростає. Останні дослідження показали, що меланома розвивається в кожного п'ятого американця. Часто дивні зміни зі шкірою залишаються непоміченими протягом надто довгого часу, і це зрештою ускладнює лікування.
Якщо рак шкіри виявлено на ранній стадії, коли ракові клітини залишаються локалізованими на шкірі, його часто можна вилікувати за допомогою простої процедури, як-от невеликої операції на шкірі або навіть крему, що відпускається за рецептом,
– розповіла докторка Сайра Джордж.
І саме з виявленням пухлин вам можуть допомогти перукарі. Дерматологи переконані, що спеціалісти, які постійно працюють з волоссям та шкірою голови, можуть легко помітити дивні зміни у шкірі.
Такі перевірки потрібні через те, що саме шкіра голови, вуха та шия найбільше піддаються впливу сонячних променів, і через це ризики захворіти на рак зростають.
Перукар може помітити ракову пухлину на шкірі голови / Фото Pexels
Під час наступної стрижки ви можете згадати своєму перукареві, що переймаєтеся про своє здоров'я та попросити повідомити вас про будь-які незвичні родимки чи плями на шкірі голови. Але важливо пам'ятати, що перукар не є заміною дерматологу, тож не варто нехтувати походами до лікаря. Не забувайте і про обов'язкове нанесення протисонцевого крему на шкіру перед виходом з дому в жаркий день.
Як розпізнати рак шкіри
Якщо у вас з'явилася нова родимка чи наріст на шкірі, які здаються вам підозрілими, спробуйте перевірити, чи відповідають вони таким ознакам раку шкіри.
Зокрема, звернутися до дерматолога необхідно, якщо пляма на шкірі:
- асиметрична або розмита по краях;
- має неоднорідний колір: від коричневого і чорного до рожевого, білого чи навіть синього;
- пляма більша за чверть дюйма;
- новоутворення змінює розмір, форму чи колір.
Також лікарі наполягають на тому, що вам необхідно щороку відвідувати дерматолога, аби переконатися, що з вашою шкірою все справді в порядку.