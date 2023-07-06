Имбирь часто добавляют в горячие напитки, особенно зимой, потому что он может укрепить иммунитет и защитить от многих болезней. Однако не забывайте об этом корне и летом, ведь он обладает еще целым рядом неожиданных полезных свойств.
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Чем полезен имбирь
Этот продукт следует употреблять, если вы хотите оградить свой организм от микробов и различных бактерий, например кишечной палочки. Имбирь имеет также антибактериальное действие и может помочь уберечь вашу ротовую полость. Следует его употреблять и тем, кто страдает острым воспалением десен.
Попытайтесь жевать имбирь во время поездок, если вы склонны к тошноте, и вы сразу же заметите приятные изменения в своем организме. Облегчит он и симптомы во время беременности. Микроэлементы, содержащиеся в корне, помогают избавиться от накопившихся в вашем кишечнике газов.
Имбирь помогает от тошноты / Фото Pexels
Добавить этот полезный душистый продукт в свой рацион нужно и спортсменам, ведь он прекрасно успокаивает боли в мышцах. Последние исследования показали, что люди, которые ели имбирь после тренировок, на следующий день испытывали меньше боли, чем те, кто его не употреблял.
Содержится в корне также немало противовоспалительных элементов, поэтому он является отличным средством от артрита и остеоартрита. Чтобы получить все его полезные качества, можно и есть его и накладывать на кожу измельченный корень в виде компрессов.
Биологически активные бактерии в имбири способны на удивление – они даже могут остановить рост клеток некоторых видов рака. В частности, помочь корню может в противодействии раку желудка, яичников, печени и простаты. Если же вы будете употреблять имбирь ежедневно, он поможет вам снизить уровень холестерина и предотвратить стресс и повреждение ДНК.
Советуют употреблять больше имбиря и женщинам, страдающим менструальными болями. Совсем небольшое количество этого корня может уменьшить или полностью убрать неприятные симптомы.