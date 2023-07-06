Имбирь часто добавляют в горячие напитки, особенно зимой, потому что он может укрепить иммунитет и защитить от многих болезней. Однако не забывайте об этом корне и летом, ведь он обладает еще целым рядом неожиданных полезных свойств.

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Чем полезен имбирь

Этот продукт следует употреблять, если вы хотите оградить свой организм от микробов и различных бактерий, например кишечной палочки. Имбирь имеет также антибактериальное действие и может помочь уберечь вашу ротовую полость. Следует его употреблять и тем, кто страдает острым воспалением десен.

Попытайтесь жевать имбирь во время поездок, если вы склонны к тошноте, и вы сразу же заметите приятные изменения в своем организме. Облегчит он и симптомы во время беременности. Микроэлементы, содержащиеся в корне, помогают избавиться от накопившихся в вашем кишечнике газов.



Имбирь помогает от тошноты / Фото Pexels

Добавить этот полезный душистый продукт в свой рацион нужно и спортсменам, ведь он прекрасно успокаивает боли в мышцах. Последние исследования показали, что люди, которые ели имбирь после тренировок, на следующий день испытывали меньше боли, чем те, кто его не употреблял.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Содержится в корне также немало противовоспалительных элементов, поэтому он является отличным средством от артрита и остеоартрита. Чтобы получить все его полезные качества, можно и есть его и накладывать на кожу измельченный корень в виде компрессов.

Биологически активные бактерии в имбири способны на удивление – они даже могут остановить рост клеток некоторых видов рака. В частности, помочь корню может в противодействии раку желудка, яичников, печени и простаты. Если же вы будете употреблять имбирь ежедневно, он поможет вам снизить уровень холестерина и предотвратить стресс и повреждение ДНК.

Советуют употреблять больше имбиря и женщинам, страдающим менструальными болями. Совсем небольшое количество этого корня может уменьшить или полностью убрать неприятные симптомы.