Как избавиться от плесени в доме: простые советы

Плесень может стать очень неприятной проблемой, от которой, на первый взгляд, не так-то просто избавиться. Однако сделать это легче, чем вы думаете.

Вы могли полагать, что черные пятна плесени появляются только в темных, влажных помещениях, однако это не так. Любая комната может быть чувствительна к этим спорам, если вы не контролируете влажность в помещениях.

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Как избавиться от плесени

Конечно, лучший способ защитить свое жилище от распространения спор, грибков и бактерий – не допускать их распространения. Ключ к надежной профилактике – поддерживать все комнаты в доме сухими и прохладными.

Но если несмотря на все ваши усилия плесень все же появилась, вы можете попытаться справиться с ней самостоятельно. Обычно плесень заметна на первых стадиях и проявляется в виде белых или серых мучнистых точек. Они также могут быть желтыми или коричневыми, также плесень имеет нечеткую структуру и может вызвать немало проблем со здоровьем.

Учитывайте также, что споры плесени могут распространяться воздухом даже при чистке, поэтому всегда надевайте резиновые перчатки и защитные очки, чтобы ограничить влияние на организм.

Плесень размножается в теплых и влажных условиях, поэтому вероятнее всего вы найдете ее в своей ванной комнате. Но для того, чтобы избавиться от плесени на плитке и затирке, будет достаточно использовать специальное средство против плесени. Не забывайте, что после нанесения средства нужно подождать несколько минут, прежде чем оно подействует.



Плесень может распространяться по воздуху / Фото Pexels

После использования спедства, смойте его горячей водой и протрите плитку досуха. Но плесень может появиться не только на плитке, но и на шторке для душа. У вас может возникнуть соблазн просто выбросить ее, однако занавес еще можно спасти.

Изнутри душа распылите моющее средство на шторку для душа, подождите пять минут, чтобы средство подействовало, и после этого с помощью душа очистите шторку от пены и остатков плесени.

Но если плесень начала распространяться на стенах, избавиться от нее может быть не так просто. После использования средства против плесени ее остатки все еще могут остаться в стене. После этого следует использовать раствор воды и отбеливателя: смешайте ¾ чашки хлорного отбеливателя с литром воды. Нанесите эту смесь с помощью губки или щетки на стены.

После пяти минут смойте смесь со стены и дайте ей просохнуть.