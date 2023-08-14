Як позбутися цвілі у домі: прості поради

Цвіль може стати дуже неприємною проблемою, якої, на перший погляд, не так-то просто позбутися. Проте зробити це легше, ніж ви думаєте.

Ви могли думати, що чорні плями плісняви з'являються тільки у темних, вологих приміщеннях, проте це не так. Будь-яка кімната може бути чутливою до цих спор, якщо ви не контролюєте вологість у приміщеннях.

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Як позбутися цвілі

Звісно ж, найкращий спосіб захистити своє помешкання від розповсюдження спор, грибків та бактерій – не допускати їхнього поширення. Ключ до надійної профілактики – підтримувати усі кімнати у домі сухими та прохолодними.

Та якщо попри усі ваші зусилля цвіль все ж з'явилася, ви можете спробувати впоратися з нею самостійно. Зазвичай пліснява більше помітна на перших стадіях, аніж цвіль, і проявляється у вигляді білих чи сірих борошнистих крапок. Вони також можуть бути жовтими чи коричневими, натомість цвіль має нечітку структуру та може спричинити чимало проблем зі здоров'ям.

Зважайте також на те, що спори цвілі можуть поширюватися повітрям навіть під час чищення, тож завжди надягайте гумові рукавички та захисні окуляри, щоб обмежити вплив на організм.

Цвіль розмножується у теплих та вологих умовах, тому, найімовірніше, ви знайдете її у своїй ванній кімнаті. Та для того, щоб позбутися цвілі на плитці та затирці, буде досить використати спеціальний засіб проти цвілі. Не забувайте, що після нанесення засобу потрібно почекати кілька хвилин, перш ніж він подіє.



Цвіль може розповсюджуватися повітрям / Фото Pexels

Після використання засобу змийте його гарячою водою та витріть плитку насухо. Та цвіль може з'явитися не тільки на плитці, але й на шторці для душу. У вас може виникнути спокуса просто викинути її, проте завісу ще можна врятувати.

Зсередини душу розпиліть мийний засіб на шторку для душу, зачекайте п'ять хвилин, щоб засіб подіяв, і після цього за допомогою душу очистіть шторку від піни та залишків цвілі.

Та якщо цвіль й пліснява почали розповсюджуватися на стінах, позбутися їх може бути не так просто. Після використання засобу проти цвілі її залишки все ще можуть залишитися у стіні. Тож після цього варто використати розчин води та відбілювача: змішайте ¾ чашки хлорного відбілювача з літром води. Цю суміш за допомогою губки чи щітки нанесіть на стіни.

Після п'яти хвилин змийте суміш зі стіни та дайте їй просохнути.