Некоторые вещи в вашей ванной, которые вы даже не считаете опасными, действительно могут быть настоящим рассадником бактерий и грибков. Поэтому многие дерматологи, знающие все о заболеваниях кожи, отказываются от них.

Принимать душ – это важная часть дня каждого человека, и вы можете даже не задумываться над тем, что выполняете этот привычный процесс неправильно. Так что доктор Скотт Уокер рассказал, какие вещи в вашей ванной могут отрицательно влиять на ваше здоровье.

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Что не стоит использовать в душе

Скотт Уокер в своем TikTok показал своим подписчикам душевую комнату, которая у него дома и рассказал, чем он пользуется, а каких вещей в его ванной не найти.

Первое, от чего вам стоит отказаться – это мочалка. Вы не представляете, сколько бактерий и грибков может быть на ткани, если вы оставляете ее мокрой в душе. Так что если вы хотите эффективно отчистить тело, вам для этого вполне будет достаточно геля для душа и своих рук – они ведь у вас чисты.

А мочалку лучше выбросить, ведь от нее вы можете получить не только чистое тело, но и неприятное кожное заболевание.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Еще одно дело, как Скотт Уокер не держит в душе – это скрабы, будь то кофейные или соляные смеси, или физические скрабы, такие как щетки.

Не нужно, я предпочитаю химический пилинг с помощью таких вещей, как лосьоны с молочной кислотой и т.д.

– поделился он.



В душе не стоит использовать старую мочалку / Фото Pexels

Впрочем, если вам все-таки придется пользоваться мочалкой или тканью для удаления устойчивой грязи, вам придется столкнуться с тем, что их нужно очень часто заменять или тщательно стирать с помощью стиральной машины.

Дерматолог считает, что пользоваться ими – вполне нормально, но только в том случае, если вы убедитесь, что ваша мочалка постоянно сухая и чистая.