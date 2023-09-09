Ешьте эти 3 продукта, чтобы улучшить работу мозга
Источник:Eating Well
Если во время обучения вы чувствуете, что не можете запоминать информацию так быстро, как вам хотелось бы, возможно, пора изменить рацион. Некоторая пища может не только укрепить тело, но и улучшить умственную активность и память.
Мозг – это очень важный орган в человеческом теле. Он не только управляет им, но позволяет вам двигаться, думать, чувствовать и дышать. И именно поэтому подпитывать его нужно правильно.
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Черника
Фактически все ягоды полезны для здоровья мозга, однако черника занимает первое место в этом списке. Она может обеспечить организм необходимыми питательными веществами – витамином С, К и марганцем.
Все эти соединения помогают стимулировать приток крови к мозгу, что приводит к улучшению концентрации.
Ученые из Public Health Nutrition в 2019 году провели исследования и доказали, что люди, регулярно употребляющие овощи и фрукты, и в частности чернику, менее склонны к развитию деменции, когнитивных нарушений или болезни Альцгеймера.
Диетология Джулия Зумпано убеждена, что черника – это одна из лучших ягод, которые вы только можете добавить в свой рацион.
Черника очень полезна для мозга / Фото Pexels
Лиственная зелень
Если вы не любите капусту и шпинат, подумайте снова, ведь эта зелень может делать невероятные вещи с вашим мозгом. Такие продукты наполнены питательными веществами, в частности, витамином К, бета-каротином, витамином Е и фолиевой кислотой.
Помните и о том, что витамин Е является антиоксидантом, который может защитить клетки от повреждения свободными радикалами Однако витамин К и бета-каротин также связаны с улучшением работы мозга и помогают улучшить память и познание. Если вы не знаете, как увеличить потребляемое количество листовой зелени, вы можете добавить горсть шпината к полосе, запекане или салату.
Яйца
Яйца довольно популярны для завтрака продукты, и не зря. Они не только недороги и могут быть очень полезны для здоровья, особенно когда речь идет о мозге.
Одно из исследований в The American Journal of Clinical Nutrition показало, что регулярное употребление яиц действительно связано с улучшением когнитивных функций у здоровых людей. Это происходит из-за того, что яйца богаты веществом холин, а он связан с уменьшением воспаления и способствует работе мозга. Это вещество также связывается с улучшением памяти и связью между клетками мозга.