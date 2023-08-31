Делайте это, чтобы укрепить сердце и повысить иммунитет

Оказывается, одна вещь, которую вы делаете летом чуть ли не каждый день и невольно, действительно очень полезна для здоровья. Она улучшает настроение и помогает укрепить здоровье и самочувствие.

Вы могли и не догадываться, однако потоотделение крайне полезно для вашего здоровья. И хотя это явление бывает иногда неприятным, оно просто необходимо для поддержания здоровья организма.

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Пот регулирует температуру тела

Пожалуй, лучшее, что пот делает для вашего организма – он помогает охладиться. Люди гораздо лучше животных переносят жару именно потому, что могут выделять пот и регулировать собственную температуру.

И когда вы занимаетесь физической деятельностью или просто выходите на улицу в жаркий день, ваше тело начинает нагреваться, и именно эндокринные потовые железы помогают чувствовать себя хорошо, ведь они снижают внутреннюю температуру тела.

Делает тренировки более эффективными

Конечно, само потоотделение не помогает нарастить мышцы. Однако чем больше ваше тело потеет, тем дольше вы можете тренироваться и больше калорий сожжете.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете научить свое тело попотеть посильнее во время тренировок.

Количество потоотделения очень поддается тренировке, больше, чем люди представляют В исследовании PLOS ONE, когда бегуны на длинные дистанции занимались велогонками, они потели быстрее, чем их сидящие сверстники,

– поделился доцент биологии Эндрю Бест.

Пот укрепляет здоровье сердца

Вы будете удивлены, однако обильное выделение пота может даже улучшить ваше здоровье, ведь действительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из исследований показало, что мужчины, регулярно потевшие в сауне, имели меньшую вероятность заболевания и ишемическую болезнь сердца или смерть от любой другой причины.



Пот улучшает здоровье сердца / Фото Pexels

Исследователи считают, что такой положительный эффект появляется из-за того, что пот выводит излишнюю жидкость из организма и усиливает функции эндотелия – внутреннего слоя кровеносных сосудов. И оба эти фактора помогают снизить артериальное давление, что положительно влияет на сердце.

Повышает иммунитет и предотвращает появление инфекций

Эксперты также считают, что регулярное потоотделение помогает вашему организму умерщвлять патогены и улучшать работу иммунных клеток. Кроме того, пот является дезинфицирующим средством, ведь содержит природный пептид, уничтожающий микробы. Это соединение состоит из аминокислот, которые могут защищать от бактерий и микробов.

Пот улучшает настроение

Скорее всего вам не нравится запах пота, однако наука показывает, что ваш мозг считает иначе. Потоотделение может сделать людей вокруг более счастливыми, если потеющий человек испытывает счастье и радость. В одном небольшом исследовании ученые попросили мужчин посмотреть видеоролики, заставившие их чувствовать себя нейтрально, радостно или испуганно. Потом собрали образцы пота и дали понюхать другим мужчинам.

И те, кто нюхал "счастливый" пот, сами впоследствии продемонстрировали черты счастья.