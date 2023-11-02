Эти 6 продуктов ускоряют рост волос и делают их более густыми

Волосы могут испортиться по множеству причин, и некоторые из них вы даже не можете контролировать. Однако если вы будете питаться правильно, сможете стимулировать их рост, прекратить выпадение и даже сделать более шелковистыми и гладкими.

Лучшее, что вы можете сделать для своих волос – так это тщательно ухаживать за ними, подобрать правильный шампунь и другие средства. Впрочем, часто люди забывают, что то, чем вы питаетесь, также влияет на крепость и здоровье ваших волос. О том, какие продукты следует есть, рассказала диетология. Джиллиан Кубала.

Интересно 5 советов по приготовлению пищи, которые помогают быстро худеть

Семена подсолнечника

Этот продукт богат не только растительным белоком, но и витамином E, а эти два питательных вещества просто-таки необходимы для здорового роста волос. Именно витамин E является мощным антиоксидантом и эффективно защищает клетки волосяных фолликулов от окислительного повреждения.

Помните, что низкий уровень этого витамина в организме может привести к проблемам не только с волосами, но и с кожей. Всего в одной порции семян подсолнечника можно найти такое количество витамина E, что покрывает 49% суточной нормы в этом веществе.

Ежевика

Ежевика также является продуктом, содержащим немало антиоксидантов и противовоспалительных фенольных соединений – например, антоцианов, элаговой кислоты и кверцетина.

Если вы потребляете больше продуктов, богатых этими соединениями, вы сможете уменьшить окислительный стресс. Это состояние возникает, когда свободные радикалы пробиваются через защиту организма и повреждают клетки.

Одно из недавних исследований показало, что ежевика – это самая богатая антиоксидантами ягода, поэтому ее точно стоит добавить к вашему рациону.

Авокадо

В этом фрукте можно найти немало питательных веществ, способствующих росту волос, например ниацин, витамины С и Е, а также магний и фолиевую кислоту.

Витамин С является мощным антиоксидантом, который может защитить волосы и помогает правильно усваивать железо, необходимое для быстрого роста волос.



Авокадо чрезвычайно полезно для роста волос / Фото Pexels

Кроме того, очень полезен для роста и витамин В, который можно найти в фолиевой кислоте. Ее дефицит может привести к ухудшению состояния волос, ногтей и кожи, поэтому убедитесь, что вы потребляете продукты с этой кислотой в достаточном количестве.

Греческий йогурт

В греческом йогурте можно найти очень много белка – точно больше, чем в обычном йогурте. Если вы не получите достаточно белка из рациона, это может привести к истончению и выпадению волос.

Кроме того, вы можете найти в греческом йогурте также и селен – минерал, защищающий волосяные фолликулы.

Имбирь

Одна из основных причин выпадения волос – это окислительный стресс, и именно имбирь может очень эффективно защитить вас от них. В этом корне содержится немало гингеролы и шогаолы – двух фенольных соединений, необходимых для нормального функционирования вашего организма и иммунитета.

Темная листовая зелень

Если вашим волосам не хватает витаминов группы В и С, вам следует употреблять больше таких продуктов, как шпинат, капуста и руккола, ведь они содержат немало этих витаминов. Исследования также показывают, что рацион, богатый этими продуктами, может ускорить рост волос у людей, страдающих их выпадением.

Также листовая зелень богата противовоспалительными и антиоксидантными соединениями – кверцетин и кемпферол.