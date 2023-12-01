Выбирать праздничную елку – это одна из важнейших традиций к Рождеству и Новому году. И это воспоминание вы будете держать круглый год, так что лучше выбрать прекрасное дерево, которое будет стоять зеленым весь праздничный сезон.

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Выберите местоположение

Перед тем, как отправиться в магазин или на участок, где вы будете покупать елку, вам нужно предварительно определить, где именно в вашем доме вы хотите ее поставить. Старайтесь избегать мест вблизи источников тепла, таких как радиаторы, батареи, залитые солнцем окна и телевизоры.

Также лучше всего будет ставить елку в такие места, где ходит меньше людей, чтобы избежать случайных столкновений. Учитывайте и высоту елки, которую вы хотите купить, чтобы у вас осталось место между потолком и вершиной елки.

Выберите тип елки, который вы хотите

Каждый вид деревьев отличается от других, поэтому перед тем как покупать елку, вам следует определить, что именно вы хотите. Например, если у вас есть дети, то лучше отдать предпочтение соснам или елкам с мягкой хвоей, а не обычным елкам, имеющим острые и короткие иглы, которые могут быть болезненными, если наступить на них.

Кроме того, обратите внимание на цвет, который лучше впишется в ваш интерьер: некоторые деревья имеют насыщенный темно-зеленый цвет, другие же более серых или белых оттенков.



Елка должна быть свежей / Фото Pexels

Обратите внимание и на длину веток. Некоторые деревья могут выглядеть очень аккуратными и хорошо подстриженными, однако когда вы принесете их домой, окажется, что на них очень тяжело вешать украшения. Также не забудьте убедиться, что ствол дерева прямой, в противном случае вам придется потратить немало усилий для того, чтобы просто установить дерево у себя дома.

Рассмотрите со всех углов

Чтобы правильно оценить елку, вам нужно отступить от нее на несколько метров и осмотреть с нескольких углов. Вам нужно найти ветвистое дерево с хорошей формой, цветом и приятным запахом. Ствол должен быть прямым и не просматриваться через иглы.

После этого вам следует проверить ствол выбранной елки. Он должен быть слегка липким. Также можете согнуть пальцами иглу пополам: в свежей елке они должны ломаться, а в сосне сгибаться, но не ломаться.

Кроме того, вы можете взяться за ветку и потащить на себя. Если у вас в руке останутся иглы из дерева, значит, оно уже начало сохнуть. Другой способ проверить елку на свежесть – слегка постучать срезанным концом елки по земле. Если несколько игл упадет, это ничего страшного, однако если дерево начинает осыпаться, вам следует поискать другую елку.