Как заморозить овощи на зиму и сохранить их свежими: простой способ

Зимой может быть гораздо сложнее достать свежие овощи, кроме того, они становятся гораздо дороже после того, как заканчивается сезон. Но не беда: вы можете заморозить их заранее и съесть позже.

Возможно, вы хотите заморозить овощи и фрукты на зиму, или просто хотите иметь возможность реже ходить в магазин, и приготовить заготовки в любом случае – отличная идея.

Интересно Светлана Фус рассказала, сколько яиц можно есть в день: примите это во внимание

Как заморозить овощи

Первое, что вы должны знать о заморозке продуктов – это то, что заморозить можно практически все, и некоторые продукты после размораживания сохранятся лучше других. Возможно, вам не удастся добавить замороженные овощи в салаты, но они прекрасно подойдут для множества других блюд – например, пасты, супов или запеканок.

Среди лучших овощей, которые вы можете заморозить – горох, брокколи, морковь, зеленая фасоль, листья, лук, сельдерей и перец. Впрочем, есть овощи, которые не стоит замораживать, они ведь не сохранятся хорошо, и среди них огурцы, капуста, редис, грибы и листья салата.

Если вы заморозите эти овощи, впоследствии они просто станут мягкими и мокрыми и в большинстве случаев непригодны для использования.

Итак, когда вы выберете продукты, которые хотите заморозить, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать перед этим – бланшировать их. Промойте и подготовьте продукты, как это обычно делается перед приготовлением: обрежьте все стебли, корни, листья и поврежденные участки. Большие овощи нарежьте однородными кусками и пробланшивайте их 2 – 3 минуты перед заморозкой.



Перед заморозкой овощи следует обжарить / Фото Pexels

Используйте листья для разложения замороженных овощей. Конечно, бланшированную зелень вы можете положить сразу в контейнеры, однако большинство других овощей для заморозки лучше класть на листья в один слой, чтобы кусочки не касались друг друга. Дело в том, что если вы сразу положите овощи в ящики, вы получите замороженную массу.

Используйте чистые контейнеры. Лучшее, что вы можете найти – это закрывающие пакеты для заморозки или пластиковые или стеклянные контейнеры. Учитывайте также, что жидкости увеличивают после заморозки, поэтому стеклянные контейнеры могут разбиться.