Диетологиня Светлана Фус рассказала, что вопреки расхожему мнению, яйца не повышают уровень холестерина, поскольку холестерин, попадающий в организм с пищевыми продуктами, не откладывается в сосудах.

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Откладывается только наш собственный, который производит печень. Яйца, напротив, влияют на понижение уровня "плохого" холестерина, благодаря лецитину.

О пользе яиц

Яйца являются одними из самых ценных продуктов. Они повышают иммунитет, помогают бороться с неблагоприятным влиянием окружающей среды, инфекциями и стрессами, нормализуют обмен веществ и помогают будущей маме выносить здорового малыша.

– отметила Светлана Фус.

О вреде яиц

Диетология подчеркнула, что яйца могут вызвать аллергию. Непереносимость бывает разной – только желтков, только белков, того и другого. Аллергики должны обязательно отслеживать "скрытые" яйца в пищевых продуктах.

Яйца также могут переносить сальмонелл, поэтому есть яйца лучше всего только приготовленными. Избегайте рецептов с сырыми яйцами, если не уверены в их происхождении, жарьте яичницу до затвердевания желтка, варите яйца не менее двух минут,

– добавила врач.

Также Светлана Фус отметила, что суточной нормой яиц считается 1-2 штуки.

Если вы любите начинать свое утро с глазуньи или вареного яйца, советуем вам убедиться, что вы делаете это правильно, без ущерба. Больше читайте по ссылке.