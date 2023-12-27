Прожить долгую и здоровую жизнь – это цель многих людей. А для этого вам нужно начать заботиться о своем здоровье уже сейчас, и для этого вы можете воспользоваться опытом долгожителей.

Возможно, вам приходилось слышать такую поговорку: "Завтракайте, как король, обедайте, как принц, а ужинайте, как нищий"; как минимум, так говорит Дэн Брюттнер, исследователь "голубых зон", где живет больше всего долгожителей.

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Ешьте большой, острый завтрак

Да, вы уже обязательно слышали об этом раньше, но завтрак является очень важной частью вашего дня. Он может как улучшить, так и ухудшить настроение (если вы его пропустите).

Прежде всего вам нужно сытно поесть с утра, и в идеале эта пища должна быть достаточно острой. По мнению Брюттнера, завтрак может улучшить как ваше физическое, так и психологическое благополучие, а также отразится на вашем общем качестве жизни. Для этого поищите рецепты сытных и соленых, а не сладких завтраков. Старайтесь добавить к ним такие питательные продукты, как овсяная каша, авокадо, яйца, греческий йогурт, ягоды, лосось и орехи.

Добавляйте фасоль к еде как можно чаще

Согласитесь, фасоль вряд ли входит в ваш ежедневный рацион, и зря. Этот продукт может стать отличным источником белка, и именно он является основным продуктом жителей из "голубых зон" по всему миру.

И если вы будете потреблять всего 20 грамм фасоли в день, это уменьшит ваш риск смерти на 7 – 8%.



Фасоль может быть полезнее, чем вы думали / Фото Pexels

Перекусывайте орехами

И последний, но не менее важный совет – старайтесь как можно больше наслаждаться орехами, ведь они очень полезны. Именно их для перекусов чаще используют долгожители из голубых зон.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Кроме того, если вы потребляете орехи каждую неделю, это может на 14% уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 20% уменьшить риск ишемической болезни сердца.