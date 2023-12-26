Смена теплого сезона на холодный всегда происходит не без последствий на наш организм. В зимнее время года у нас более частая утомляемость, повышенный аппетит, а еще отсутствие энергии на занятия спортом. Отсюда возникает неправильное питание и несколько лишних килограммов, которые можно набрать за зиму.

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Диетолог Евгения Розум отмечает, что наше питание должно быть всегда сбалансированным, независимо от сезона. Она советует следить за тем, чтобы продукты были цельными и не рафинированными, ведь они обрабатываются и теряют питательные вещества и витамины.

К примеру, мука высшего сорта содержит много крахмала и лишена всех витаминов и питательных веществ, характерных для цельного зерна.

Следите за тем, чтобы в вашем рационе было достаточно продуктов растительного происхождения, овощей, добавляйте фрукты, ягоды. Безусловно, должны быть качественный растительный белок (крупы, злаковые, бобовые) и животный (яйца, рыба, качественные сорта мяса), кисломолочные продукты, положительно влияющие на флору кишечника,

– отметила диетолог.

По словам Евгении Розум, ваш главный враг – перекусы между едой. Взрослому человеку нужно есть 3-4 раза в день, а в перерыве употреблять воду. Зимой предпочтение делайте на теплой воде, что полезно для полноценной терморегуляции. Чтобы вода вам смаковала лучше – добавьте кардамон, сок лимона или имбирь.



Зимой в рационе должны быть овощи и фрукты. Фото Pexels

Что не менее важно в зимнее время, когда мы мало двигаемся – физическая нагрузка, которая даст нам энергию в период короткого светового дня. Полезно заняться упражнениями, если у вас плохое настроение. Любая активность на 20-30 минут улучшит ваше настроение.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Также не забывайте выходить на свежий воздух, чтобы организм насытился кислородом. А чтобы почувствовать прилив бодрости – достаточно присесть 10 раз.