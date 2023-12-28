Эти 3 праздничных блюда могут поддерживать стабильный уровень сахара в крови

Конечно, важно вкусно поесть во время праздников. Но если вы преследуете цель следить за своим уровнем сахара, тогда вам следует знать, что некоторые блюда могут повышать его. Но это также может быть полезно.

Независимо от того, готовите ли вы блюда к Новому году или доедете остатки оставшегося с Рождества, некоторые блюда могут улучшить уровень глюкозы в вашей крови, если вы оставите их на ночь в холодильнике. О такой еде рассказал доктор Суни Патель.

Интересно 3 простейших совета, которые помогут вам продлить жизнь

Печеный картофель

Обычно картофель не является лучшим выбором продукта для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови. Но остатки жареного или печеного картофеля действительно могут быть исключением. Доктор Патель объясняет, что если картофель остынет, то это повысит концентрацию стойкого крахмала в нем – то есть пищевых волокон, которые перевариваются в толстой кишке.

Именно эти волокна оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови.

Устойчивый крахмал подвергается минимальному пищеварению в тонком кишечнике, что приводит к более медленному высвобождению глюкозы в кровь. Это замедленное пищеварение и всасывание помогает предотвратить быстрые скачки уровня сахара в крови,

– рассказал доктор Патель.



Картофель из холодильника может быть полезен вам / Фото Pexels

Индейка

А вот нежирные белки, к которым относится и мясо индейки, являются судебным выбором для людей, которые следят за уровнем сахара в крови.

В индейке мало насыщенных жиров, и она поможет вам оставаться сытыми, однако не будет вызывать значительных скачков уровня сахара. Белок овладевает пищеварением и усвоением углеводов, что приводит к тому, что сахар повышается очень постепенно.

Печеные овощи

Да, это неудивительно, но некрахмалистые овощи, например, брокколи, цветная капуста и листовая зелень помогают стабилизировать уровень сахара в крови благодаря тому, что в них содержится клетчатка.

Доктор Патель убежден, что именно поэтому глюкоза высвобождается в кровь стабильно и не слишком быстро. Кроме того, клетчатка поможет вам чувствовать себя сытыми и даже контролировать общее потребление калорий.