Ці 3 святкові страви можуть підтримувати стабільний рівень цукру в крові

Звісно, важливо смачно поїсти під час свят. Та якщо ви маєте на меті слідкувати за своїм рівнем цукру, тоді вам варто знати, що деякі страви можуть підвищувати його. Та це також може бути корисним.

Незалежно від того, чи ви готуєте страви до Нового року, чи доїдаєте залишки того, що залишилося з Різдва, деякі страви можуть покращити рівень глюкози у вашій крові, якщо ви залишите їх на ніч у холодильнику. Про таку їжу розповів доктор Суні Патель.

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Печена картопля

Зазвичай картопля не є найкращим вибором продукту для підтримання стабільного рівня глюкози у крові. Та залишки смаженої чи печеної картоплі і справді можуть бути винятком. Доктор Патель пояснює, що якщо картопля охолоне, то це підвищить концентрацію стійкого крохмалю у ній – тобто харчових волокон, що перетравлюються у товстій кишці.

Саме ці волокна мають мінімальний вплив на рівень цукру в крові.

Стійкий крохмаль піддається мінімальному травленню в тонкому кишечнику, що призводить до повільнішого вивільнення глюкози в кров. Це уповільнене травлення та всмоктування допомагає запобігти швидким стрибкам рівня цукру в крові,

– розповів доктор Патель.



Картопля з холодильника може бути корисною для вас / Фото Pexels

Індичка

А ось нежирні білки, до яких належить і м'ясо індички, є судовим вибором для тих людей, які стежать за рівнем цукру в крові.

В індичці мало насичених жирів, і вона допоможе вам залишатися ситими, проте не викликатиме значних стрибків рівня цукру. Білок уровільнює травлення та засвоєння вуглеводів, а це призводить до того, що цукор підвищується дуже поступово.

Печені овочі

Так, це зовсім не дивно, та некрохмалисті овочі, наприклад, броколі, цвітна капуста та листова зелень допомагають стабілізувати рівень цукру в крові завдяки тому, що у них міститься клітковина.

Доктор Патель переконаний, що саме через це глюкоза вивільняється в кров стабільно і не надто швидко. Окрім того, клітковина допоможе вам почуватися ситими та навіть контролювати загальне споживання калорій.