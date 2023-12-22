Этот признак деменции можно заметить при принятии душа: обратите на него внимание

Потеря памяти – это именно то, что, прежде всего, ассоциируется у вас с деменцией, но это не единственный симптом. Некоторые красные флажки болезни можно заметить и при принятии душа.

Ранняя диагностика деменции – именно то, что нужно для эфективного ухода и лечения. И для этого, прежде всего, нужно выявить симптомы болезни. И несмотря на то, что лекарства от деменции пока не существует, с ней можно бороться гораздо лучше, если обратиться за помощью на ранних стадиях.

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Какие могут быть признаки деменции

Оказывается, только в Великобритании от деменции страдают более 944 тысяч человек, и в будущем это количество будет расти. Наиболее распространенной причиной деменции является болезнь Альцгеймера, а после нее в перечне причин следуют сосудистая деменция и лобно-височная.



В пожилом возрасте люди могут почувствовать ухудшение памяти / Фото Pexels

Симптомы деменции могут быть утрата памяти, ухудшение скорости мышления, а также появление трудностей в повседневной деятельности. Но эти симптомы, о которых вам точно приходилось слышать раньше – не единственные признаки, на которые нужно обращать внимание. Еще одним предшественником деменции может быть потеря обоняния.

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Именно этот симптом может помочь определить болезнь на ранней стадии, и заметить его очень легко при принятии душа. Оказывается, память очень сильно связана с нашей способностью чувствовать и распознавать запахи. Итак, когда вы моетесь в душе, старайтесь почувствовать запах шампуня, геля для душа и мыла, которое вы используете.

Если же вы беспокоитесь о своей памяти и замечаете ухудшение в ней и предполагаете, что это может быть деменция, вам нужно немедленно обратиться к врачу.