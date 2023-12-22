Цю ознаку деменції можна помітити під час прийняття душу: зверніть на неї увагу

Втрата пам'яті – це саме те, що перш за все асоціюється у вас із деменцією, та це не єдиний симптом. Деякі червоні прапорці хвороби можна помітити і під час прийняття душу.

Рання діагностика деменції – це саме те, що потрібно для ефективного догляду та лікування. І для цього перш за все потрібно виявити симптоми хвороби. І попри те, що наразі ліків від деменції не існує, з нею можна боротися набагато краще, якщо звернутися за допомогою на ранніх стадіях.

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Які можуть бути ознаки деменції

Виявляється, тільки у Великій Британії від деменції страждають понад 944 тисячі людей, і у майбутньому ця кількість зростатиме. Найбільш поширеною причиною деменції є хвороба Альцгеймера, а після неї у переліку причин йдуть судинна деменція та лобно-скронева.



У літньому віці люди можуть відчути погіршення пам'яті / Фото Pexels

Симптоми деменції можуть бути втрата пам'яті, погіршення швидкості мислення, а також поява труднощів у повсякденній діяльності. Та ці симптоми, про які вам точно доводилося чути раніше – не єдині ознаки, на які потрібно звертати увагу. Ще одним попередником деменції може бути втрата нюху.

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Саме цей симптом може допомогти визначити хворобу на ранній стадії, і помітити його дуже легко під час прийняття душу. Виявляється, пам'ять дуже сильно пов'язана із нашою здатністю відчувати та розпізнавати запахи. Тож коли ви миєтеся у душі, намагайтеся відчути запах шампуню, гелю для душу та мила, що ви використовуєте.

Якщо ж ви турбуєтеся про свою пам'ять та помічаєте погіршення у ній і припускаєте, що це може бути деменція, вам потрібно негайно звернутися до лікаря.