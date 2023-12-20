Врач назвал 5 частей тела, которые вы не моете достаточно

Гигиена очень важна, и многие люди принимают душ ежедневно. Вам может казаться, что вы очень тщательно моетесь, однако на самом деле остается немало частей тела, о которых вы забываете.

Соблюдение чистоты тела важно не только для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно – это очень серьезно влияет и на ваше физическое здоровье. К примеру, банальная привычка мыть руки защищает вас от инфекций и заболеваний. Врач Джен Колд назвала несколько частей тела, которые люди обычно забывают мыть при приеме душа.

Интересно Эти важные продукты поддерживают рост и здоровье волос: добавьте их в рацион

Пупок

Да, оказывается, многие люди забывают мыть пупок вообще. Впрочем, это та часть тела, которая со временем становится действительно грязной. Так что для того, чтобы избежать разнообразных инфекций и даже просто неприятного запаха – не забывайте об этой части тела.

Зона за ушами

Да, обычно люди достаточно серьезно относятся к гигиене ушей и вымывают их (иногда чрезмерно), используя инструменты, которые совсем для этого не предназначены. К примеру, нельзя чистить уши ватными палочками.

Но во время душа далеко не все моют мочки ушей и зону за ними – а на этом участке накапливается немало грязи.

Кстати, один из самых простых способов узнать, нуждается ли зона за ухом мытья – потереть ее, и если вы чувствуете запах на пальцах, или на них остается грязь – это значит, что пора принять ванну.

Ногти

Следующая проблемная зона для многих – это их ногти, а точнее, зона под ними.

Именно здесь под нашими ногтями задерживается много грязи. Мы не часто думаем об этом,

– поделилась доктор Колд.

Оказывается, ногти могут не только отлично содержать грязь и различные болезни, но и способствовать распространению некоторых инфекций. Для того, чтобы достичь лучшей гигиены, ногти следует держать короткими, а их нижнюю часть тщательно мыть водой с мылом.



Чистить ногти нужно очень тщательно / Фото Pexels

Ноги

Да, вам может казаться, что если во время душа вода стекает на ваши ноги, это делает их чистыми, то это не так. На самом деле совсем немногие отдельно тратят время для того, чтобы потереть себе пятки или удалить всю грязь между пальцами и на ногтях ног.

Пальцы ног

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Эта зона, пожалуй, наиболее проблемная. Если вы хотите быть уверенными, что не подхватите разные инфекции, в том числе и грибки, вам следует убедиться, что вы тщательно моете и пальцы ног, и остальное тело.