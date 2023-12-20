Лікар назвав 5 частин тіла, які ви не миєте достатньо

Гігієна є дуже важливою, і чимало людей приймають душ щодня. Вам може здаватися, що ви дуже ретельно миєтеся, проте насправді залишається чимало частин тіла, про які ви забуваєте.

Дотримання чистоти тіла важливе не тільки для того, щоб ви почувалися впевнено – це досить серйозно впливає і на ваше фізичне здоров'я. Наприклад, банальна звичка мити руки захищає вас від інфекцій та захворювань. Лікарка Джен Колд назвала кілька частин тіла, які люди зазвичай забувають мити під час прийому душу.

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Пупок

Так, виявляється, багато людей забувають мити пупок взагалі. Втім, це та частина тіла, яка із часом стає справді брудною. Тож для того, щоб уникнути різноманітних інфекцій та навіть просто неприємного запаху – не забувайте про цю частину тіла.

Зона за вухами

Так, зазвичай люди досить серйозно ставляться до гігієни вух та вимивають їх (іноді надмірно), використовуючи інструменти, які зовсім для цього не призначені. Наприклад, не можна чистити вуха ватними паличками.

Та водночас під час душу далеко не всі миють мочки вух та зону за ними – а на цій ділянці накопичується чимало бруду.

До речі, один з найпростіших способів дізнатися, чи потребує зона за вухом миття – потерти її, і якщо ви відчуваєте запах на пальцях, або на них залишається бруд – це значить, що настав час прийняти ванну.

Нігті

Наступна проблемна зона для багатьох людей – це їхні нігті, а точніше, зона під ними.

Саме тут під нашими нігтями затримується багато бруду. Ми не часто думаємо про це,

– поділилася докторка Колд.

Виявляється, нігті можуть не тільки чудово утримувати бруд та різноманітні хвороби, але і сприяти поширенню деяких інфекцій. Тож для того, щоб досягти найкращої гігієни, нігті слід тримати короткими, а їхню нижню частину ретельно мити водою з милом.



Чистити нігті потрібно дуже ретельно / Фото Pexels

Ноги

Так, вам може здаватися, що якщо під час душу вода стікає на ваші ноги, це робить їх чистими, то це не так. Насправді зовсім небагато людей окремо витрачають час для того, щоб потерти собі п'яти чи видалити увесь бруд між пальцями та на нігтях ніг.

Пальці ніг

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Ця зона, певно, найбільш проблемна. Якщо ви хочете бути впевненими, що не підхопите різні інфекції, зокрема і грибки, вам варто переконатися, що ви ретельно миєте і пальці ніг, і решту тіла.