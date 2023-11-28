Лучшие напитки для укрепления иммунитета: пейте их почаще

В это холодное время года как никогда важно поддерживать свой иммунитет крепким, и горячие напитки – это то, что может помочь вам. Не пренебрегайте ими, если хотите позаботиться о своем здоровье.

Если вы хотите избежать зимних болезней, лучше заранее позаботиться о том, чтобы не подхватить простуду. Поэтому для того, чтобы защитить свой организм, вы можете добавить в свой рацион несколько полезных напитков, которые советует экспертка Саманта Бош.

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Вода

Человеческое тело на 60 – 70% состоит из воды, поэтому буквально каждая функция организма требует ее для того, чтобы нормально функционировать. Употребление достаточного количества воды – это хороший старт для укрепления своей иммунной системы.

А когда ваше тело обезвожено, это может способствовать развитию большого количества вирусов и микробов в организме. Итак, старайтесь ежедневно потреблять оптимальное количество воды, чтобы обеспечить все потребности своего организма.

Зеленый чай

Еще один напиток, которым вы можете насладиться, чтобы повысить естественную защиту вашего организма. Дело в том, что зеленый чай богат полифенолами-флаваноидами, которые могут обеспечить большое количество преимуществ для здоровья: в частности, снизить риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.



Зеленый чай может защитить от простуды / Фото Pexels

Также зеленый чай помогает укрепить иммунитет благодаря содержащимся в нем антиоксидантам.

Кефир

Если вы хотите употреблять больше молочных продуктов, то кефир будет очень полезен для того, чтобы улучшить вашу иммунную систему. В нем обнаруживается множество нужных пробиотиков, которые помогают поддерживать сбалансированную микробиоту желудочно-кишечного тракта.

Лимонно-имбирный чай

Этот чай может стать отличным дополнением к профилактике простуды как осенью, так и зимой. Для того чтобы приготовить этот целебный чай, вам нужно смешать свежий натертый имбирь и лимонный сок в горячей воде.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Лимонно-имбирный чай очень богат антиоксидантами и витамином С, который помогает защитить клетки от окислительных повреждений.