Эти напитки сильно обезвоживают: их нельзя пить в жару

Нам кажется, что все напитки способны утолить нашу жажду и увлажнить кожу, однако мы не знаем, что некоторые виды напитков только обезвоживают наш организм.

Определенная доза воды в день необходима для оптимального здоровья мозга, суставов, иммунной системы, почек, печени и кишечника. В жаркие дни наш организм больше подвержен обезвоживанию. И хоть на календаре сентябрь, это не значит, что жаркие дни закончились. Вероятно, нас еще ждут теплые дни.

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Обезвоживание может сопровождаться головокружением, головной болью, снижением когнитивных функций, бессонницей, усталостью, перепадами настроения, газообразованием, вздутием живота, запором, темной мочой и менее частым мочеиспусканием.

Напитки, обезвоживающие организм

Напитки, содержащие сахар (газированные напитки, соки, энергетики), заставляют почки выделять больше жидкости. Когда вода извлекается из наших клеток, чтобы уменьшить концентрацию сахара в крови, это приводит к обезвоживанию всего организма.

Довольно сильно может обезвоживать алкоголь (пиво, вино, коктейли). Он действует как мочегонное средство, поэтому за короткое время выводит много воды из нашего организма.



Коктейли способны обезвоживать организм / Фото из Pexels

Кофе содержит обезвоживающий эффект из-за содержания кофеина, впрочем, чтобы вывести много воды из вашего организма, вам нужно выпить 5 чашек кофе в день. Если же вы пьете 1-2 чашки кофе, то проблемы не почувствуете, но вместе с тем запивайте кофе стаканом воды, чтобы предотвратить любые потенциальные обезвоживающие эффекты.

Травяные чаи, которые предназначены для лечения запоров, также могут стать обезвоживающим напитком. А все потому, что такие чаи содержат листья сенны, которые приводят к серьезной потере воды в организме.