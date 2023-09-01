Ці напої сильно обезводнюють: їх не можна пити в спеку

Нам здається, що всі напої здатні втамувати нашу спрагу та зволожити шкіру, однак ми не знаємо, що певні види напоїв лише обезводнюють наш організм.

Певна доза води на день нам потрібна для оптимального здоров'я мозку, суглобів, імунної системи, нирок, печінки та кишечника. У спекотні дні наш організм більше піддається зневодненню. І хоч на календарі вересень, це не означає, що спекотні дні закінчилися. Ймовірно, нас ще чекають доволі теплі дні.

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Зневоднення може супроводжуватися запамороченням, головним болем, зниженням когнітивних функцій, безсонням, втомою, перепадами настрою, газоутворенням, здуттям живота, запором, темною сечею та менш частим сечовипусканням.

Напої, які обезводнюють організм

Напої, які містять цукор (газовані напої, соки, енергетики), змушують нирки виділяти більше рідини. Коли вода витягується з наших клітин, щоб зменшити концентрацію цукру в крові, то це призводить до зневоднення всього організму.

Доволі сильно може зневоднювати алкоголь (пиво, вино, коктейлі). Він діє як сечогінний засіб, тож за короткий час виводить багато води з нашого організму.



Коктейлі здатні обезводнити організм / Фото з Pexels

Кава містить зневоднюючий ефект через вміст кофеїну, втім аби вивести багато води з вашого організму, вам треба випити аж 5 чашок кави на день. Якщо ж ви п’єте 1-2 чашки кави, то проблеми не відчуєте, але разом із тим, запивайте каву склянкою води, щоб запобігти будь-яким потенційним зневоднюючим ефектам.

Трав’яні чаї, які призначені для лікування запорів також можуть стати зневоднюючим напоєм. А все через те, що такі чаї містять листя сенни, які призводять до серйозної втрати води в організмі.