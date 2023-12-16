Названы всего 2 худших напитка, которые не стоит пить утром

Эксперты рассказали, что есть два вида напитков, которые вредно пить с утра, ведь из-за них вы можете заметить вздутие живота.

Утром у каждого из нас есть любимые напитки, которые употребляет к завтраку – вода, кофе, чай, сок или еще что-то другое. Вы даже можете и не догадываться, что определенный напиток может привести к вздутию живота.

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Каких напитков с утра лучше избегать рассказала медсестра Лорен Тайер. По ее словам, фруктовый сок и протеиновые коктейли – это два напитка, которые приведут к газам и вздутию живота.

Протеиновый коктейль

Кроме того, этот коктейль насыщает нас белком и поддерживает рост мышц, он также имеет побочные эффекты и приводит к газам и вздутию живота. Протеиновые коктейли тяжелы для желудка. Лорен Тайер говорит, что негативное влияние может оказаться из-за молока или заменителя сахара.



Протеиновый коктейль плохо влияет на пищеварение / Фото Pexels

Если у вас чувствительное пищеварение, попробуйте подобрать порошок с более простыми ингредиентами, выбрав растительные альтернативы.

Фруктовый сок

Медсестра рекомендует также воздержаться от фруктового сока, который может плохо повлиять на нашу пищеварительную систему.

Покупаемый в магазине фруктовый сок обычно состоит из фруктового концентрата, сахара, ароматизаторов и воды, а не из настоящих фруктов. Все эти ингредиенты могут привести к избытку газов и вздутию живота,

– уточнила Лорен Тайер.

А еще такие соки содержат много фруктозы – натурального сахара, содержащегося во фруктах. Это приводит к ферментации в кишечнике и отрицательным последствиям. В некоторых фруктовых соках отсутствует клетчатка, помогающая регулировать пищеварение.

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Если вы хотите снизить проблему с пищеварением, то медсестра советует разбавлять соки с водой или выбирать свежие варианты фруктов.