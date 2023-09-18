Сохранить хорошее здоровье не так-то просто, и питание очень сильно на него влияет. Убедитесь, что ваши привычки в рационе не испортят ваш организм. Особо внимательными вам нужно быть после 30 лет.

После 30 лет организм человека достаточно сильно меняется, так что вам точно придется более тщательно следить за своим питанием. Вашему телу нужны жиры, белки и углеводы, и вы должны знать, из каких продуктов лучше получить эти вещества.

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Вы не едите достаточно кальция и витамина D

В определенном возрасте кости начинают терять плотность, и для того чтобы замедлить этот процесс, вам нужно правильно питаться и не забывать употреблять достаточно витаминов.

Не забывайте о том, чтобы есть достаточно продуктов, богатых кальцием и витамином D – лучше всего подойдут молоко, чернослив и рыба.

Недостаточное потребление кальция и витамина D может снизить плотность костной ткани, повышая риск остеопороза и переломов,

– поделилась экспертка по питанию Кэтрин Гомес.

Не употребляете продукты, полезные для сердца и кишечника

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Поддерживать здоровье сердца важно в любом возрасте и после 30 лет вам нужно уделять ему особое внимание.

Сосредоточение на цельнозерновых продуктах, "хороших" жирах, фруктах, овощах и жирной холодноводной рыбе может помочь поддержать здоровье сердца, и применение проактивного подхода к поддержанию сердца к достижению менопаузального периода является мудрой идеей.

– рассказала диетология Лорен Манакер.

Самое полезное, что вы можете употреблять для здоровья – это клетчатка, которую вы можете найти в овощах и фруктах. Убедитесь, что в вашем питании достаточно диетических волокон.



Овощи и фрукты полезны для сердца / Фото Pexels

Вы едите слишком много сахара

Эта пищевая привычка может стать губительной даже для наилучшего рациона. Это не значит, что вы должны полностью отказаться от сладкого, впрочем, не стоит есть его регулярно. Особенно вредна такая пища может быть не только из-за сахара, но и из-за жира, который обычно в ней содержится.

Итак, если вы хотите ограничить быстрые углеводы в своем рационе, попробуйте отказаться от белого хлеба, хлебобулочных изделий с рафинированным сахаром, крекеров и сладких хлопьев.

Вы употребляете много алкоголя

Умеренное потребление алкоголя не помешает вашему здоровью. Впрочем, вы должны помнить, что в старшем возрасте алкоголь будет влиять на вас гораздо сильнее, чем раньше.

Чрезмерное употребление алкоголя связывают с увеличением веса, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими метаболическими расстройствами,

– поделилась диетология Кармелита Ломбера.

Убедитесь, что вы не пьете больше четырех напитков, иначе это будет считаться чрезмерным употреблением.