Оказывается, ваша диета может свести на нет все усилия на тренировках, ведь есть продукты, богатые жирами и добавленным сахаром, которые могут препятствовать росту мышц и серьезно вредить здоровью. Диетолог Джордан Хилл рассказала, какой еды лучше избегать.

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Замороженная пицца

Если после сложного рабочего дня вы часто заходите в супермаркет и приобретаете замороженную пиццу, помните, что в одном кусочке этого продукта содержится 9 граммов насыщенного жира, а это почти половина дневной нормы взрослого человека.

Если вы будете употреблять слишком много насыщенных жиров, это может спровоцировать воспаление, препятствующее восстановлению и росту мышц. И вы могли не догадываться, но в пике, преимущественно в соусах, есть немало добавленных сахаров.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеэль оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Подслащенные кофейные напитки

Наверное, многие любят полакомиться карамельным капучино в обед, но не забывайте о том, что этот напиток, как и многие другие, содержит очень много сахара. И хотя кофеин действительно может дать вам больше энергии, чтобы эффективнее тренироваться, сахар пойдет вам только во вред.

А если вы потребляете слишком много добавленного сахара, это может привести к резкому повышению, а затем падению уровня сахара, что вредно для здоровья.



Сладкий кофе может повредить мышцам / Фото Pexels

Жареная курица

Как и много другой жареной пищи, картофель содержит немало насыщенных жиров и калорий, поэтому точно не является лучшим продуктом для похудения и укрепления мышц. А если вы едите много калорий и жареной пищи, это приведет к росту жировой массы.

И, оказывается, жареная курица содержит достаточно мало основных питательных веществ, в том числе белка, по сравнению с другими его источниками.

Если вы хотите нарастить мышечную массу и не хотите отказываться от курицы, попробуйте не жарить ее, а запекать или жарить на гриле, и вы скоро заметите разницу и приятный результат.

Газированные напитки

Последние исследования показали, что подслащенные газированные напитки являются основным источником добавленного сахара по всему рациону.

Чрезмерное потребление сахара и добавленного сахара, особенно в сладких напитках, может привести к увеличению веса и резистентности к инсулину,

– поделилась диетология Хилл.

Впрочем, еще одно исследование 2023 года доказало, что если вы сократите употребление сладкой воды и будете пить ее реже раза в неделю, вы можете серьезно уменьшить эти побочные эффекты.