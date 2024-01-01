Эти 6 изменений в поведении на самом деле могут быть признаками деменции

Деменция – это синдром, у которого есть много симптомов, связанных с прогрессирующим упадком мозга. Чаще это заболевание встречается у людей старшего возраста, однако на самом деле может поразить кого-либо.

Учитывая, какую природу имеет деменция, обычно все считаются только с потерей памяти. Это состояние прогрессирует и со временем может ухудшиться – людям может быть трудно помнить имена членов семьи, они могут забывать вещи и теряться в привычных местах. Но это не единственные симптомы, и о других рассказали у клинике Мэйо.

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Какие изменения в поведении происходят из-за деменции?

К сожалению, лекарства от деменции не существует, и своевременная диагностика помогает начать более эффективное лечение, которое поможет облегчить симптомы. Кроме того, человек будет чувствовать поддержку, а это может обеспечить лучшее качество жизни. Именно поэтому важно обращать внимание на возможные симптомы деменции еще на ранних стадиях.

Следовательно, у человека с деменцией могут произойти следующие изменения в поведении:

изменение личности;

тревожность;

депрессия;

неадекватное поведение;

подозрительность и паранойя;

галлюцинации.

Если вы заметили любой из этих признаков в сочетании с другими симптомами деменции, следует немедленно обратиться к врачу. Также важно пойти к врачу, если вы заметили эти признаки у знакомых людей, ведь очень важно определить причину болезни, ведь некоторые болезни, вызывающие симптомы деменции, можно лечить.

Также по данным Национальной службы здравоохранения США, большинство поведенческих изменений происходит именно с прогрессированием деменции. Человек начинает вести себя по-другому в основном на средних и поздних стадиях деменции.



Из-за деменции поведение человека может измениться / Фото Pexels

Итак, обратите внимание на следующие изменения поведения на ранней стадии:

повторение одного же вопроса или действия снова и снова;

беспокойство, шагание вперед и назад, блуждание по кругам;

непоседливость;

ночные пробуждения и нарушения сна;

наблюдение за партнером и близкими повсюду;

потеря уверенности в себе, которая может проявляться как апатия или незаинтересованность в своей обычной деятельности.

Обратите внимание также, что на поздних стадиях деменции человек может стать даже агрессивным.