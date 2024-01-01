Ці 6 змін у поведінці насправді можуть бути ознаками деменції

Деменція – це синдром, у якого є багато симптомів, що пов'язані з прогресуючим занепадом мозку. Найчастіше це захворювання зустрічається у людей старшого віку, проте насправді може вразити будь-кого.

Зважаючи на те, яку природу має деменція, зазвичай всі зважають лише на втрату пам'яті. Цей стан прогресує та з часом може погіршитися – людям може бути важко пам'ятати імена членів родини, вони можуть забувати речі та губитися у звичних місцях. Та це не єдині симптоми, і про інші розповіли у клініці Мейо.

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Які зміни у поведінці відбуваються через деменцію?

На жаль, ліків від деменції не існує, та вчасна діагностика допомагає розпочати більш ефективне лікування, яке допоможе полегшити симптоми. Окрім того, людина відчуватиме підтримку, а це може забезпечити кращу якість життя. Саме через це важливо звертати увагу на можливі симптоми деменції ще на ранніх стадіях.

Отож, у людини з деменцією можуть статися такі зміни у поведінці:

зміна особистості;

тривожність;

депресія;

неадекватна поведінка;

підозрілість та параноя;

галюцинації.

Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак у поєднанні з іншими симптомами деменції, варто негайно звернутися до лікаря. Також важливо піти до лікаря, якщо ви помітили ці ознаки у знайомих людей, адже надзвичайно важливо визначити причину хвороби, адже деякі хвороби, що викликають симптоми деменції, можна лікувати.

Також за даними Національної служби охорони здоров'я США, більшість поведінкових змін відбуваються саме з прогресуванням деменції. Людина починає поводитися по-іншому здебільшого на середніх та пізніх стадіях деменції.



Через деменцію поведінка людини може змінитися / Фото Pexels

Отож, зверніть увагу на такі зміни поведінки на ранній стадії:

повторення одного ж питання чи дії знову і знову;

неспокій, крокування вперед і назад, блукання колами;

непосидючість;

нічні пробудження та порушення сну;

слідкування за партнером та близькими повсюди;

втрата впевненості в собі, яка може проявлятися як апатія чи незацікавленість у своїй звичній діяльності.

Зверніть увагу також на те, що на пізніх стадіях деменції людина може стати навіть агресивною.