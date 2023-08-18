Эти популярные продукты вредят вашему кишечнику

Скорее всего вы употребляете много продуктов, которые вредят вашему здоровью и даже не догадываетесь об этом. Между тем, больной кишечник может привести к многочисленным проблемам с пищеварением и здоровьем.

В вашем кишечнике живут сотни и тысячи бактерий, необходимых для работы организма, и для того, чтобы он функционировал должным образом, ваше питание должно быть здоровым и сбалансированным. А навредить этому органу могут достаточно неожиданные продукты.

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Обработанная выпечка

Возможно, вы любите есть пончики или пироги, но вы должны учитывать, что эти продукты могут негативно повлиять на работу вашего кишечника. Именно выпечка с высоким содержанием сахара является одной из основных причин проблем с этим органом. Так что если вы потребляете такие продукты регулярно, самое время ограничить их количество.

Исследования показали, что сахар в избыточном количестве может вызвать дисбаланс в микробиоме и повысить риск незначительного воспаления.

Очень соленая еда

Многие знают о вреде сладкого, однако чрезмерно соленая пища также не будет полезной для вашего организма. Если вы употребляете много соленых продуктов, вы можете почувствовать не только боли в кишечнике, но и повышенное кровяное давление.

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Рацион, насыщенный натрием, может привести к усилению воспаления тканей кишечника и усугубить состояние микробиома этого органа.

Красное мясо

Да, даже этот продукт, кажущийся частью здорового питания, может быть вам вредным. Впрочем, частое употребление этого продукта влияет не только на кишечник, но и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Красное мясо может повредить кишечник и сердце / Фото Pexels

Красное мясо увеличивает количество трех типов метаболитов в кишечнике, и эти изменения влекут около 10% рисков сердечных заболеваний.

Алкоголь

Если вы пьете алкоголь в небольших количествах и время от времени, вы не почувствуете серьезных последствий для здоровья. Впрочем, большее количество этого напитка и регулярное употребление его может повредить кишечник.

Кроме того, что определенные алкогольные напитки нарушают нормальное пищеварение, исследования показали, что у людей, которые пьют умеренно или сильно, на самом деле меньше колоний здоровых бактерий в пищеварительной системе,

– поделилась диетолог Моргин Клэр.

Исследования также подтвердили, что постоянное употребление алкоголя может изменить разнообразие кишечника и усугубить воспаление.