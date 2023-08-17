Рыба является самым полезным источником белка в вашем рационе, ведь она наполнена жирными кислотами омега-3 и другими веществами, помогающими похудеть и укрепить мышцы. Положительно влияет на этот продукт и на печень и мозг.

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Чем полезна рыба

Оказывается, регулярное потребление рыбы связано с уменьшением риска смертности от болезней сердца. Это происходит из-за того, что в ней много кислот омега-3, которые уменьшают воспаление и помогают предотвратить хронические заболевания.

Добавить рыбу в рацион нужно и тем людям, что страдают плохим настроением и депрессией. Рыбий жир может облегчить симптомы этой болезни, если его принимать вместе с основным лекарством, рекомендованным специалистом.



Рыба может оздоровить сердце / Фото Pexels

Поможет этот удивительный продукт и предотвратить болезни Альцгеймера Исследования показали, что люди, регулярно потребляющие рыбу, имеют больше серого вещества в мозге, а это может уменьшить вероятность осложнений в работе этого органа в дальнейшем.

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Убедитесь, что в вашем питании достаточно рыбы и морепродуктов, и это поможет вам думать быстрее и работать продуктивнее.

Богат этот продукт и витамином D; рыба считается лучшим диетическим источником этого витамина. Он необходим для усвоения кальция и роста и здоровья костей. Многие люди не получают свою суточную норму этого вещества, поэтому добавление рыбы в рацион может решить эту проблему.

Вы будете удивлены, но регулярное потребление рыбы может даже улучшить сон. Это также связано с высокой концентрацией витамина D, что помогает уснуть и отдохнуть.