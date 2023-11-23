Эти сладкие завтраки приведут к вздутию живота: от какой еды следует отказаться

Завтрак – самый важный прием пищи, поэтому его не следует пропускать. Завтрак задает тон на весь день, поэтому очень важно, чтобы он был полезен. Важно отказываться от некоторых видов завтраков, которые мы часто употребляем, ведь в них нет ничего полезного.

Диетологи Эми Липерт и Дестини Муди рассказали о двух сладких завтраках, которые могут вызвать у нас вздутие живота. Если у вас есть проблемы с пищеварением, то их следует избегать, чтобы еще больше не навредить себе.

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Сладкий йогурт

В спешке нам часто не хватает времени приготовить полноценный завтрак, поэтому мы выбираем йогурт, впрочем, полезного в нем мало. Он может способствовать вздутию живота и вызывать проблемы с пищеварением из-за высокого содержания сахара.



Сладкие йогурты не стоит употреблять на завтрак / Фото Pexels

В большинстве сладких йогуртов добавлен сахар не только повышает уровень сахара в крови, но и нарушает баланс кишечных бактерий. А чрезмерное потребление сахара может привести к воспалению пищеварительного тракта и будет способствовать дисбалансу микробиома.

Лактоза плохо усваивается, она может вызвать вздутие живота и расстройство кишечника,

– отметила диетология Дестини Муди.

Высокорафинированные продукты

Забудьте про выпечку и тортики с утра. Они не только вредят вашей фигуре, но могут повлиять на плохое самочувствие уже с утра. Именно выпечка и пирожные способствуют вздутию живота и проблемам с пищеварением.



Выпечка с утра плохо влияет на здоровье / Фото Health is Wealth

В этих продуктах содержится большое количество рафинированных углеводов и сахаров, и не содержится питательных веществ. Сладости не содержат клетчатки, а ее недостаток в нашем организме может осложнить процесс пищеварения, способствуя вздутию живота и дискомфорту.

Когда микробиом становится несбалансированным из-за определенных типов продуктов, в кишечнике образуются газы и другие неприятные явления.

– рассказала диетология Эми Липерт.

Добавляйте в свой рацион большее количество цельных продуктов, которые сделают микробиом сбалансированным, а такие хронические симптомы, как газообразование, уменьшатся.