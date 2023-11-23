Ці солодкі сніданки призведуть до вздуття живота: від якої їжі варто відмовитися

Сніданок – найважливіший прийом їжі, тому його не варто пропускати. Сніданок задає тон на увесь день, тому дуже важливо, аби він був корисним. Важливо відмовлятися від певних видів сніданків, які ми часто вживаємо, адже в них немає нічого корисного.

Дієтологи Емі Ліперт та Дестіні Муді розповіли про два солодких сніданки, які можуть викликати в нас здуття живота. Якщо у вас є проблеми з травленням, то їх варто уникати, аби ще більше не нашкодити собі.

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Солодкий йогурт

В поспіху нам часто не вистачає часу приготувати повноцінний сніданок, тож ми обираємо йогурт, втім корисні в ньому мало. Він може сприяти здуттю живота та викликати проблеми із травленням через високий вміст цукру.



Солодкі йогурти не варто вживати на сніданок / Фото Pexels

У більшості солодких йогуртів доданий цукор не лише підвищує рівень цукру в крові, але й порушує баланс кишкових бактерій. А от надмірне споживання цукру може призвести до запалення травного тракту та сприятиме дисбалансу мікробіома.

Лактоза погано засвоюється, вона може спричинити здуття живота та розлад кишечника,

– зазначила дієтологиня Дестіні Муді.

Високорафіновані продукти

Забудьте про випічку й тортики зранку. Вони не лише шкодять вашій фігурі, але можуть вплинути на погане самопочуття вже від ранку. Саме випічка й тістечка сприяють здуттю живота та проблемам із травленням.



Випічка зранку погано впливає на здоров'я / Фото Health is Wealth

У цих продуктах міститься велика кількість рафінованих вуглеводів та цукрів, та не містится жодних поживних речовин. Солодощі не містять клітковини, а її недолік в нашому організмі може ускладнити процес травлення, сприяючи здуттю живота та дискомфорту.

Коли мікробіом стає незбалансованим через певні типи продуктів, у кишечнику утворюються гази та інші неприємні явища,

– розповіла дієтологиня Емі Ліперт.

Додавайте у свій раціон більшу кількість цілісних продуктів, які зроблять мікробіом збалансованим, а такі хронічні симптоми, як газоутворення зменшаться.