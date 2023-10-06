Какие завтраки утром вредны: вы должны об этом знать

Довольно часто мы завтракаем совсем не полезными продуктами, не содержащими ничего питательного для организма. От такой еды следует отказываться, особенно с утра, если вы хотите чувствовать себя здоровыми.

Правильный завтрак должен состоять из клетчатки, белков и полезных жиров. Сочетая эти три составляющие, вы будете чувствовать себя сытыми и бодрыми до обеда. Для энергии можно использовать умеренное количество нерафинированных углеводов.

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Однако чаще всего наши завтраки не полезны, поэтому вызовут у нас за короткое время ощущение голода. О вреде определенных завтраков рассказала диетология, специализирующаяся на заболеваниях кожи и здоровье кишечника. Эми Рихтер.

Сладкие хлопья

В хлопьях содержится много сахара и низкое содержание белка, соответственно, такой завтрак повысит уровень сахара в нашей крови. Это может привести не только к быстрому ощущению голода, но и к раздражительности. Популярная гранола также содержит сахар, а частое ее употребление может привести к увеличению веса.

Блинчики и вафли

Блинчики и вафли (гофры) также не являются питательным завтраком. Они содержат много сахара, жира и калорий. Они готовятся из белой муки, а сладкие добавки в виде джемов или сгущенки не принесут организму никакой пользы.



Список завтраков, от которых стоит отказаться / Фото Freepik

Тосты с маслом

Тосты – это легкий завтрак, ведь его можно сделать быстро. Впрочем, такой завтрак вреден, поскольку калории поступают из углеводов в хлебе и жире из масла.

Выпечка

Откажитесь от завтраков, состоящих из булочек и пирожных. Эта выпечка богата сахаром, жиром и калориями, она имеет низкое содержание белка и клетчатки.

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Подслащенные йогурты

Йогурт полезно употреблять, ведь это хороший источник пробиотиков и белка, а пробиотики – живые бактерии, которые улучшают наше пищеварение. Впрочем, многие йогурты содержат в своем составе сахар, что не делает его уже таким полезным.

Сладкие кофейные напитки

Кофе без сахара не станет утром вредным, а вот кофейные напитки, такие как капучино или латте содержат много сахара. А если вы этот напиток употребляете с выпечкой, то ваш организм получит избыточное количество сахара и калорий.