Баклажаны все же имеют несколько побочных эффектов, которых следует опасаться. Его чрезмерное потребление может привести к таким побочным эффектам, как отравление соланином, аллергии и оксалатных камней в почках.

К теме 4 побочных эффекта от грецких орехов, о которых вы не знали

О негативных последствиях от употребления баклажанов рассказала сертифицированная клиническая диетология Нилофар Пендхари.

Может вызвать аллергию

Баклажан может вызвать аллергические реакции. Это бывает в единичных случаях, впрочем, они все равно случаются. К симптомам относят затрудненное дыхание, отеки и крапивницу. Если вы почувствуете аллергию на баклажан – перестаньте его есть.

Помните, что употребление баклажана в умеренных порциях не принесет вам вреда. Побочные эффекты относятся к случаям, если есть баклажан чрезмерно и в больших количествах.



Баклажан обладает побочными свойствами / Фото The Spice House

Может нарушить всасывание железа

Насунин – это антоциан в кожуре баклажанов, который связывает железо и удаляет его из клеток. Это может снизить всасывание железа в вашем организме. Именно поэтому баклажан следует избегать людям с низким уровнем железа.

Может привести к отравлению соланином.

Соланин – это природный токсин, содержащийся в баклажанах. Чрезмерное потребление баклажанов может вызвать рвоту, тошнота и сонливость.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel. Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Может увеличить риск образования камней в почках.

Баклажаны содержат оксалаты, которые могут увеличить риск образования камней в почках у некоторых людей. От баклажанов следует отказаться людям, имеющим риск к образованию камней в почках.