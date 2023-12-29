Эти блюда и напитки на праздничном столе плохо влияют на здоровье: избегайте их

Приближается Новый год, а это значит, что нас ждут застолья с разной едой. Чтобы не навредить своему здоровью, попытайтесь отказаться от нескольких продуктов и напитков, которые не принесут вам ничего полезного.

Если вы следите за своим здоровьем, то прислушивайтесь к советам кардиолога Элизабет Клодас – основательницы клиники профилактической кардиологии в штате Миннесота. Она рассказала о нескольких праздничных продуктах, избегаемых в период Рождества или Нового года.

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Эгг-ног

Этот напиток содержит множество калорий, холестерина, насыщенных жиров и сахара. По словам врача, это самый плохой напиток, который вы можете выпить.

Булочки и хлеб

Хлебобулочные изделия дадут пустые калории и избыток натрия, который сможет повысить кровяное давление.



Избегайте перекусов перед основным ужином / Фото Pexels

Закуски перед ужином

Постарайтесь избегать легких перекусов перед приемом пищи.

Перекусы перед ужином, как правило, калорийны и относительно бедны питательными веществами. Отказ от этих продуктов поможет вам сэкономить калории, натрий и жиры и перейти на продукты с лучшим общим профилем питательных веществ,

– отметила врач.

Смешанные напитки

Постарайтесь избегать коктейлей в период новогодних праздников. Смешанные алкогольные напитки содержат множество дополнительных калорий и сахара. Они плохо влияют на сердце, нарушая сердечный ритм и повышают артериальное давление.

Сладости

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Избегайте сладостей или хотя бы употребляйте в умеренных количествах. Кардиолог не советует их принимать после ужина, чтобы не перегружать желудок еще дополнительной пищей. Сладости содержат большое количество калорий, так что чтобы сжечь их, придется много времени уделить спорту.