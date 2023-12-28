Независимо от того, готовите ли вы блюда к Новому году или доедете остатки оставшегося с Рождества, некоторые блюда могут улучшить уровень глюкозы в вашей крови, если вы оставите их на ночь в холодильнике. О такой еде рассказал доктор Суни Патель.

Интересно 3 простейших совета, которые помогут вам продлить жизнь

Печеный картофель

Обычно картофель не является лучшим выбором продукта для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови. Но остатки жареного или печеного картофеля действительно могут быть исключением. Доктор Патель объясняет, что если картофель остынет, то это повысит концентрацию стойкого крахмала в нем – то есть пищевых волокон, которые перевариваются в толстой кишке.

Именно эти волокна оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови.

Устойчивый крахмал подвергается минимальному пищеварению в тонком кишечнике, что приводит к более медленному высвобождению глюкозы в кровь. Это замедленное пищеварение и всасывание помогает предотвратить быстрые скачки уровня сахара в крови,

– рассказал доктор Патель.



Картофель из холодильника может быть полезен вам / Фото Pexels

Индейка

А вот нежирные белки, к которым относится и мясо индейки, являются судебным выбором для людей, которые следят за уровнем сахара в крови.

В индейке мало насыщенных жиров, и она поможет вам оставаться сытыми, однако не будет вызывать значительных скачков уровня сахара. Белок овладевает пищеварением и усвоением углеводов, что приводит к тому, что сахар повышается очень постепенно.

Печеные овощи

Да, это неудивительно, но некрахмалистые овощи, например, брокколи, цветная капуста и листовая зелень помогают стабилизировать уровень сахара в крови благодаря тому, что в них содержится клетчатка.

Доктор Патель убежден, что именно поэтому глюкоза высвобождается в кровь стабильно и не слишком быстро. Кроме того, клетчатка поможет вам чувствовать себя сытыми и даже контролировать общее потребление калорий.