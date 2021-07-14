Увеличивает температуру тела человека: какие продукты нельзя употреблять во время жары

Во время изнуряющей жары следует использовать все доступные методы, чтобы дольше удержать прохладу. Что нельзя есть во время высокой температуры – читайте в материале.

• Острые продукты

Капсаицин – соединение, что содержится в острой пищи. Однако его следует избегать, когда на улице слишком большая жара. Ведь вызывает повышение температуры тела и заставляет человека нагреваться. Хоть это только временно, но когда на улице ужасная жара, все имеет значение.

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• Мочегонные продукты

В жару, когда температура тела поднимается, вода – лучший друг. Одним из способов предотвратить потерю столь необходимой воды в организме – это избежание диуретиков, то есть мочегонных продуктов. К ним относятся, в частности, манго, фенхель, спаржа, сельдерей, артишоки, бананы, а также кофе, чай, газированные напитки и другие напитки с кофеином. Из-за обезвоживания становится жарче, а вероятность получить тепловой удар возрастает.



Манго / Фото photocnc

• Продукты с высоким содержанием белка

В жару организму достаточно трудно усваивать белок. Нужно много различных молекул и ферментов, чтобы переварить кусок мяса. Когда тело выполняет этот процесс, оно создает тепло – процесс, известный как термогенез.

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Фактически для расщепления белка может понадобиться от 50 до 100% больше энергии по сравнению с углеводами. Таким образом, в результате употребления мяса и других белковых продуктов температура тела повышается и становится еще жарче.