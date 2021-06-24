Поделилась рецептом ендокринолог Екатерина Григорьева, отметив, что он идеален для жаркого времени года. Морс дает прилив энергии, бодрость и легкость.

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Здесь есть имбирь, который поддерживает иммунитет, заставляет кровь и лимфу усиленно выводить токсины, нормализует метаболические процессы. А перец чили стимулирует процесс пищеварения.

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Мята способствует притоку энергии, а цитрусовые повышают кислотность желудочного сока и полезные для иммунитета.

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Шафран – это редкая пряность, которая придает блюдам золотистый оттенок и уникальный вкус. Хорошо влияет на работу всего организма, улучшает кровообращение, мозговую деятельность и память.⠀

Ингредиенты:

– Замороженные или свежие ягоды: клюква, облепиха, брусника – 200 г

– Шафран – щепотка

– Апельсин – 1 штука

– Имбирь – 20 грамм

– Мята – 3 – 4 листа

– перец чили – по вкусу

– Вода питьевая – 1 литр

– Вода минеральная – 2 литра

Способ приготовления